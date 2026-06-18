Partidos del Mundial para hoy 18 de junio: programación dónde verlos en vivo y por internet

Jugadores colombianos celebran un gol este miércoles 17 de junio, en el partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Foto: EFE - José Méndez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se terminó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El balance, en términos de espectáculo, goles y asistencia, es favorable. Solo un partido (España vs. Cabo Verde) terminó sin goles y la FIFA anunció que más de un millón de personas han asistido a los partidos. Sin duda, síntomas de un buen mundial.

Sin embargo, esto no termina aquí y tan pronto la selección de Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán, el mundo comenzó a hablar de lo que será la segunda fecha de los dos primeros grupos; los de México y Canadá. Así que aquí está toda la programación del octavo día de la Copa del Mundo 2026, momento crucial para dos de los tres anfitriones de esta cita orbital.

Le podemos recomendar: Luis Díaz: “Yo creo que hoy en día estoy en mi mejor momento”

República Checa vs. Sudáfrica (grupo A)

Duelo de perdedores en la primera jornada. Checos y sudafricanos saben que si hay una oportunidad para poder luchar por uno de los ocho “mejores terceros”, es esta. Quien gane en Atlanta llegará vivo a la última fecha.

No obstante, quien pierde verá muy mermadas sus posibilidades de seguir en el mundial luego del tercer partido en la fase de grupos. Algo que cualquier seleccionado en la Copa del Mundo quiere evitar en una edición como esta.

Por lo visto en el primer compromiso, parece que República Checa parte con cierto favoritismo, pues estuvo muy cerca de arañarle al menos un punto a Corea del Sur. Del otro lado, Sudáfrica no mostró su lado más competitivo frente a México.

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia en Estados Unidos

Hora : 11:00 a. m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Le sugerimos: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K tras el triunfo de Colombia en el Mundial 2026

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (grupo B)

Ambas selecciones parten en igualdad de condiciones, pues empataron sus juegos de debut. Eso sí, ninguno contaba con la igualdad, pues los dos estuvieron arriba en el marcador la mayoría del tiempo de juego.

Por ejemplo, Suiza estuvo a escasos segundos de vencer por la mínima diferencia a Catar, pero una tardía reacción de los árabes les arrebató dos puntos del bolsillo, teniéndolos que buscar en este segundo encuentro.

Del otro lado, Bosnia y Herzegovina también dejó escapar la victoria frente a uno de los dueños de casa, Canadá. Aunque en su momento ese empate fue más traumático para los canadienses, otra igualdad dejaría a los bosnios casi fuera de combate.

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : SoFi Stadium de Los Ángeles, California en Estados Unidos

Hora : 2:00 p. m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, Canal RCN, DSports, DGO y Paramount+

Le recomendamos: Colombia sufrió, reaccionó y terminó festejando en su debut en el Mundial 2026

Canadá vs. Catar (grupo B)

Hablando del grupo B, el anfitrión de la hoja de maple recibe en Vancouver a los cataries con la firme intención de ganar su primer partido en una Copa Mundial de la FIFA. Una tarea pendiente desde la edición de Argentina 1978.

Además, el público local, que llenó el BMO Field de Toronto en el duelo inaugural, espera que su selección le dé un motivo de celebración. Uno que les permita soñar con la segunda ronda de su propia Copa del Mundo.

A la otra orilla, Catar ya sumó su primer punto en un mundial, pero ahora quiere ir por la victoria que los mantenga en carrera. Una tarea difícil, pero no imposible para un combinado patrio que ya demostró tenacidad y carácter.

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica en Canadá

Hora : 5:00 p. m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Le puede interesar: Daniel Muñoz y su lugar en la historia: los primeros goleadores de Colombia en cada Mundial

México vs. Corea del Sur (grupo A)

Finalmente, el otro anfitrión, México, recibe a Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara en una reedición del juego por la fase de grupos en Rusia 2018. En aquella oportunidad el marcador final fue 2-1 a favor de los aztecas.

No obstante, del otro lado del score, Corea del Sur tiene argumentos suficientes para ilusionarse con la victoria. Lo hecho por la mayoría de los pasajes de su primer compromiso lo hace ser un conjunto de cuidado.

En conclusión, habrá que esperar cómo se presenta la jornada y cómo se comienzan a decantar los grupos de Norteamérica 2026. Seguramente habrá más de una sorpresa de cara a los clasificados a los 16avos de final.

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco en México

Hora : 8:00 p. m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

No se pierda: Mire el primer gol de Colombia en el Mundial: lo hizo Daniel Muñoz con pase de Lucho | video

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador