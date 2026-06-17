Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K tras el triunfo de Colombia en el Mundial 2026

El triunfo de Colombia y el inesperado empate de Portugal dejaron un panorama favorable para la selección de Néstor Lorenzo en el arranque del Mundial 2026. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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La primera fecha del Grupo K dejó un panorama favorable para Colombia. La selección dirigida por Néstor Lorenzo cumplió con la tarea, derrotó 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca y aprovechó el inesperado empate entre Portugal y República Democrática del Congo para cerrar la jornada como líder de la zona.

En un Mundial que ya ha demostrado que no existen rivales sencillos. Mientras algunas de las selecciones llamadas a pelear por el título han dejado dudas en sus primeras presentaciones, Colombia encontró la manera de superar un partido que se complicó en el segundo tiempo y terminó celebrando una victoria que puede ser clave en la lucha por la clasificación.

Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz le permitieron a la selección colombiana comenzar con tres puntos y una diferencia de gol positiva que la ubica en la cima del grupo al finalizar la primera jornada.

Portugal dejó escapar puntos importantes

La gran sorpresa de la fecha en el Grupo K llegó en el compromiso entre Portugal y República Democrática del Congo. Los europeos, considerados los principales candidatos de la zona junto a Colombia, no pudieron pasar del empate en un encuentro que dejó más preguntas que respuestas.

Ni siquiera Cristiano Ronaldo logró marcar la diferencia. El delantero portugués contó con dos oportunidades claras, pero no pudo evitar que su selección comenzara el Mundial con un resultado que sabe a poco para sus aspiraciones.

Portugal monopolizó la posesión del balón y acumuló cerca de 200 pases durante el encuentro, pero esa circulación constante no se tradujo en peligro real. De hecho, apenas logró rematar dos veces entre los tres palos durante todo el partido, una estadística que refleja los problemas de eficacia que mostró en su debut.

Para una selección llamada a imponer condiciones desde el inicio del torneo, la falta de contundencia encendió algunas alarmas en una competencia donde cualquier tropiezo puede terminar siendo determinante.

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El Congo dejó una buena impresión

Del otro lado apareció una de las actuaciones más interesantes de la primera jornada. República Democrática del Congo regresó a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia y lo hizo mostrando una propuesta competitiva.

Los africanos ejecutaron un plan de juego ordenado y efectivo durante gran parte del encuentro. Además de conseguir un punto valioso, dejaron la sensación de que incluso pudieron quedarse con la victoria.

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Colombia, el gran ganador de la primera fecha

Con los resultados de la jornada inaugural, Colombia terminó siendo la selección más beneficiada del grupo. La victoria sobre Uzbekistán y el empate de Portugal permiten que la Tricolor tome una ventaja temprana en la tabla y afronte las próximas fechas con un escenario favorable.

Apenas se ha disputado una jornada y todo sigue abierto, pero el equipo de Néstor Lorenzo dio el primer paso que necesitaba. En un Mundial donde varios favoritos ya han encontrado dificultades, Colombia comenzó sumando tres puntos y enviando un mensaje importante dentro de una zona que promete mantenerse apretada hasta el final.

Así está la tabla del Grupo K

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