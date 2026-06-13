Brasil vs. Marruecos: siga en vivo los mejores momentos del partido en el Mundial 2026

La selección brasileña hace su debut en el Mundial 2026 contra un conjunto africano que busca volver a destacar tras su sorpresiva actuación en Catar 2022. Foto: EFE - ADAM RICHINS

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La selección de Brasil iniciará, en pocos minutos, su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El compromiso es el debut mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha, una de las grandes favoritas del torneo y que buscará conquistar el sexto título de su historia.

El combinado brasileño llega a la cita con algunas incógnitas pese a haber conseguido la clasificación sin mayores dificultades. Su rendimiento en las eliminatorias sudamericanas estuvo por debajo de lo acostumbrado y, además, afronta el arranque del campeonato con ausencias sensibles como las de Rodrygo, Estevao y Éder Militao. A ello se suma la incertidumbre alrededor de Neymar, quien no juega desde mayo por una lesión en la pantorrilla y no ha podido trabajar con normalidad junto al plantel.

Del otro lado estará una Marruecos que quiere volver a ser protagonista en una Copa del Mundo tras la histórica actuación que firmó en Catar 2022. El conjunto africano llega bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, quien se mantiene invicto desde su llegada al banquillo, con un balance de tres victorias y dos empates en amistosos. Sin embargo, también tendrá que afrontar este estreno con bajas importantes, entre ellas las de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd.

Siga el minuto a minuto de Brasil vs. Marruecos

Se viene el comienzo de uno de los grandes duelos de la primera fase del Mundial 2026.

Neymar Jr. no aparece entre los convocados. Se espera que pueda llegar para la segunda fecha.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol Televisión, RCN Televisión y Disney+.

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