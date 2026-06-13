Así quedó el Grupo B en el Mundial 2026 tras el histórico empate de Catar

Catar sorprendió con un empate agónico con Suiza, mientras que Canadá dejó escapar la oportunidad de celebrar en casa tras igualar con Bosnia. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI KARIM JAAFAR

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La primera jornada del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dejó un panorama completamente abierto. Ninguna de las cuatro selecciones logró marcar diferencias y los dos compromisos terminaron empatados, por lo que la lucha por los cupos a la siguiente ronda quedó más apretada de lo esperado desde el inicio.

La gran sorpresa de la fecha la protagonizó Catar, que rescató un empate agónico frente a Suiza cuando todo parecía encaminado hacia una victoria europea. Canadá tampoco pudo aprovechar su condición de local y debió conformarse con una igualdad frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Catar consiguió un empate histórico ante Suiza

El duelo disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara parecía tener un desenlace previsible. Suiza dominó gran parte del encuentro, controló la posesión y generó las mejores oportunidades de peligro ante un rival que pasó largos tramos del partido defendiendo cerca de su propia área.

La ventaja europea llegó a los 16 minutos luego de un penal confirmado tras revisión del VAR. Breel Embolo se encargó de la ejecución y convirtió el 1-0 para una selección suiza que daba la sensación de tener el compromiso bajo control.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Murat Yakin mantuvieron el dominio y buscaron ampliar la diferencia. Sin embargo, la falta de contundencia y las intervenciones del arquero catarí impidieron que el marcador se ampliara.

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Esa falta de eficacia terminó costándole caro a los europeos. Cuando el partido entraba en el tiempo de reposición y parecía sentenciado, Catar encontró la recompensa a su aguante. Una acción colectiva por el sector izquierdo terminó en un centro al área que Khoukhi conectó de cabeza para decretar el 1-1 definitivo.

El resultado tiene un significado especial para la selección asiática. Después de una primera experiencia mundialista marcada por la frustración, el equipo logró sumar un punto y evitar una nueva derrota en su segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo.

Canadá dejó escapar la victoria en casa

La otra presentación del grupo se disputó en el BMO Field Stadium de Toronto, donde Canadá buscaba aprovechar el respaldo de sus aficionados para conseguir la primera victoria mundialista de su historia.

La expectativa era enorme tras el ambiente festivo que rodeó el encuentro, pero el desarrollo del partido no fue el esperado para los locales. Bosnia y Herzegovina mostró mayor fortaleza física y mental durante varios pasajes del compromiso y logró adelantarse en el marcador a los 22 minutos.

El gol visitante generó nerviosismo en las tribunas y obligó a Canadá a buscar la reacción. Aunque el conjunto de la hoja de maple generó varias oportunidades de gol, la falta de efectividad volvió a convertirse en un problema.

La igualdad llegó gracias a Cyle Larin, quien ingresó durante la segunda mitad y logró devolver la esperanza a los aficionados locales al marcar el tanto del empate.

En los minutos finales, Canadá intentó encontrar el gol de la victoria impulsado por el entusiasmo de su público, pero Bosnia resistió y aseguró el empate. De esta manera, los anfitriones continúan sin conocer la victoria en una Copa del Mundo y tendrán como objetivo principal romper esa racha en su próximo compromiso frente a Catar.

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El próximo partido entre Canadá y Catar aparece como uno de los encuentros más importantes para ambos seleccionados, mientras que Suiza y Bosnia buscarán aprovechar la oportunidad para tomar la delantera en una zona que comenzó con máxima paridad.

Así quedaron las posiciones del Grupo B en el Mundial 2026

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