Colombia vs. Portugal: él será el juez central del próximo partido de la selección

Arbitro iraní, naturalizado australiano, Alireza Faghani durante el partido entre Francia y Senegal, en la primera fecha del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York en Estados Unidos. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

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La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 está a tan solo unos días de vivir uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del campeonato. Además, de acuerdo con reportes oficiales de la FIFA, fue el partido más demandado por los compradores de entradas con 30 millones de solicitudes.

Se trata del partido entre la selección de Colombia y la selección de Portugal por la tercera y última fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026. El Hard Rock Stadium de Miami, donde también Colombia jugó la final de la Copa América 2024, vivirá la definición del primer clasificado de esta zona.

Por eso, todo lo relacionado con este compromiso, que también enfrenta a dos excompañeros del Real Madrid, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, reviste tanto interés en el mundo. Además, quien imparta justicia, también tendrá miles de millones de ojos encima, verificando su labor en el juego.

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Árbitro del partido Colombia vs. Portugal

El juez central de este encuentro será el colegiado iraní, naturalizado australiano, Alireza Faghani. Así lo comunicó la Comisión de Árbitros de la FIFA este miércoles 24 de junio. Será la primera vez que el hombre de 48 años le dirija un partido a Colombia.

Eso sí, a Portugal sí la conoce de antaño, pues le ha arbitrado en dos ocasiones, una en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Y en lo que respecta a Norteamérica 2026, actuó en la victoria 3-1 de Francia frente a Senegal, en la primera fecha del grupo I de la Copa del Mundo actual.

Faghani, a pesar de ser árbitro profesional desde el 2000, no fue hasta 2008 que recibió la escarapela FIFA. Además, el Mundial 2026 es su tercera cita orbital, pues también estuvo presente en Catar 2022 y Rusia 2018.

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Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, canal RCN, app RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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