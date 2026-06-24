¿Qué partidos hay hoy, 24 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Los jugadores de Brasil durante un entrenamiento este martes 23 de junio, en el centro de entrenamiento Columbia Park de Morristown, New Jersey, en Estados Unidos. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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Tal como ocurrió hace casi una semana, terminado el partido de la selección de Colombia, el calendario vuelve a dar la vuelta y es turno del grupo A. Sin embargo, esta vez la jornada estará plagada de seis partidos, no cuatro como venía siendo, y cada uno ayudará a definir los clasificados de tres grupos.

Además de la A, la zona B (de Canadá) y la zona C (de Brasil) hoy conocerán a sus dos clasificados a los 16avos de final, dejando en vilo la posible clasificación de un mejor tercero. Algo que solo se podrá saber con exactitud hasta que termine la tercera y última jornada de todos los grupos del torneo.

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Suiza vs. Canadá (grupo B)

Si no pasa nada extraordinario, como una goleada escandalosa de cualquiera de los dos, el partido entre suizos y canadienses servirá para definir quién será primero y quién será segundo. Algo importante en Norteamérica 2026.

No solo por el prestigio de ganar el grupo, sino porque quien termine como líder de esta zona jugará en la segunda ronda contra un mejor tercero, asegurando un camino más amable en las fases de eliminación directa.

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá

Hora : 2:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Bosnia y Herzegovina vs. Catar (grupo B)

Si Suiza y Canadá se juegan la vida en Vancouver, Bosnia y Catar se juegan esta vida y la otra en Seattle. Quien gane podrá terminar tercero y luchar hasta el último instante por un cupo a los 16avos de final del mundial.

Eso sí, los dos seleccionados, más Catar que Bosnia, cuentan con una diferencia de gol negativa, lo que podría pesarles en la definición de los mejores terceros. Además, un empate fulminaría las opciones de ambos.

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Lumen Field de Seattle, Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo B: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Canadá 4 2 +6 2 Suiza 4 2 +3 3 Bosnia y Herzegovina 1 2 -3 4 Catar 1 2 -6

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Escocia vs. Brasil (grupo C)

Brasil no se puede dar el lujo de perder. Una derrota frente a Escocia lo privaría del primer puesto y hasta podría relegarlo a ser un mejor tercero. Una situación peligrosa para los de Carlo Ancelotti que aún no muestran su mejor versión.

Por su lado, el elenco británico necesita solo un punto para quedarse con el tercer lugar del grupo. Todo dependerá de lo que ocurra con Marruecos en el otro compromiso de la zona o de si la Canarinha logra ganar en Miami.

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 5:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

Marruecos vs. Haití (grupo C)

Hablando de Marruecos, los semifinalistas en Catar 2022 tienen la oportunidad de terminar líderes siempre y cuando derroten a Haití, ya eliminado del mundial, y Brasil no sume de a tres puntos con Escocia.

Sin duda los marroquíes son los que tienen el panorama más favorable, al menos en el papel, pues a pesar de caer en sus primeros dos encuentros, Haití demostró que tenía equipo y funcionamiento para seguir en la Copa del Mundo.

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos

Hora : 5:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo C: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Brasil 4 2 +3 2 Marruecos 4 2 +1 3 Escocia 3 2 0 4 Haití 0 2 -4

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Sudáfrica vs. Corea del Sur (grupo A)

Sudáfrica está a una victoria de meterse en la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en su historia. Sin embargo, al frente estará uno de los combinados nacionales más disciplinados de la copa.

Corea del Sur viene de caer ante el dueño de casa México, pero eso no oculta que ha sido el segundo mejor equipo de la zona. No obstante, debe ratificarlo en la cancha con un triunfo o un empate que lo deje segundo, por detrás de los mexicanos.

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, en México

Hora : 8:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

República Checa vs. México (grupo A)

Aunque Corea del Sur pueda alcanzar en puntos a México, la selección manita ya tiene asegurado el primer lugar del grupo. Todo esto por la regla del desempate olímpico que le da la ventaja al equipo que gana el duelo directo.

Aun así, uno de los anfitriones del mundial querrá terminar con pleno de victorias la fase de grupos. Pero al frente tendrá a República Checa que se ilusiona con un cupo como mejor tercero o incluso hasta el segundo puesto.

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México

Hora : 8:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo A: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 México 6 2 +3 2 Corea del Sur 3 2 0 3 República Checa 1 2 -1 4 Sudáfrica 1 2 -2

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