Colombia vs. Uzbekistán: así formaría la selección de Colombia en el Mundial 2026

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, en una rueda de prensa este martes 16 de junio, en la Ciudad de México, México, previo al duelo contra Uzbekistán en el Mundial 2026. Foto: EFE - SASHENKA GUTIÉRREZ

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LLegó la hora, Colombia. Lo que parecía una eternidad hoy se ha convertido en una espera de apenas unas horas para el regreso de la selección al gran escenario del fútbol mundial. Mucho ha pasado desde aquella tarde del 3 de julio de 2018 en la que la selección de Colombia quedó eliminada en Rusia.

Esa tanda de penales con Inglaterra aún está grabada en la memoria de los futboleros como uno de los días más tristes para la Tricolor. Una sensación de derrota que se terminó de consumar tras la desastrosa eliminatoria rumbo a Catar 2022. Sin embargo, hoy todo es distinto y los objetivos son otros.

El combinado patrio dirigido por Néstor Lorenzo, capitaneado por James Rodríguez e inspirado por Luis Díaz, configurará la séptima participación del equipo nacional en Copas del Mundo. Un logro que invita a conocer la historia, a honrarla y a superar con la mejor participación en nuestra historia mundialista.

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Posible XI de la selección de Colombia contra Uzbekistán

Por eso, los 11 hombres que formará Lorenzo esta noche en el Estadio Azteca de la Ciudad de México son importantes. Serán los jugadores que comiencen a carburar la primera victoria de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el arco, lo más probable es que Camilo Vargas siga siendo el titular. Es quien jugó la mayoría de los partidos clasificatorios al Mundial, la Copa América 2024, además de que hace parte de una cita orbital por tercera vez.

En la defensa lo más seguro es que la base Daniel Múñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica se mantenga. De estos futbolistas dos ya saben lo que es jugar una Copa del Mundo con la selección; Sánchez y Mojica.

Pasando al mediocampo, aparece la primera duda del DT, pues si bien Jefersson Lerma y James Rodríguez son casi fijos, la cuestión pasa por el joven Gustavo Puerta que parece haberle ganado el puesto a Richard Ríos.

Finalmente, en la zona de ataque parece que Luis Díaz jugará por la banda izquierda y Jhon Arias lo acompañará por la derecha. Sin embargo, otra de las inquietudes del técnico es el delantero centro, el cual parece ser Luis Suárez.

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En conclusión, sean quienes sean los 11 guerreros que salten al campo sagrado del Azteca de arranque, el país estará pendiente del equipo, esperando un triunfo, añorando una alegría e implorando por un motivo de celebración colectiva en medio de un clima político tan convulso en el país.

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