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⁠Partidos del Mundial para hoy 17 de junio: programación dónde verlos en vivo y por internet

Una de las grandes novedades del día es que Cristiano Ronaldo debuta en su sexta Copa del Mundo con la selección de Portugal.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de junio de 2026 - 12:59 p. m.
Un aficionado de Colombia este martes 16 de junio, previo al partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026, en la Ciudad de México, México.
Un aficionado de Colombia este martes 16 de junio, previo al partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026, en la Ciudad de México, México.
Foto: EFE - Tomás Cruz
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Este miércoles 17 de junio de 2026 se cierra la primera jornada de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA. Casi una semana ha pasado desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de CDMX.

Precisamente a este emblemático recinto vuelve el Mundial 2026, esta vez para albergar el regreso de Colombia a las Copas del Mundo. 2.906 han pasado desde el último partido mundialista de la selección. La hora cero ha llegado y los de Néstor Lorenzo serán unos de los protagonistas de la fecha.

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Portugal vs. República Democrática del Congo

Una de las grandes figuras que se despide en esta Copa del Mundo hace su debut, Cristiano Ronaldo. El portugués de 41 años jugará su sexto mundial seguido, con la tarea de convertirse en el único jugador capaz de marcar un gol en todos.

Algo que no será del todo sencillo, pues al frente estará uno de los seleccionados mejor preparados físicamente. Eso sí, los congoleños también se caracterizan por ser desordenados en defensa, algo que puede facilitar las cosas.

Sea como se presente el encuentro, será un juego al que la selección de Colombia deberá ponerle lupa, pues estos equipos serán los siguientes rivales de la Tricolor en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

  • Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas en Estados Unidos
  • Hora: 12:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Inglaterra vs. Croacia

El último gran favorito a ganar la Copa del Mundo debuta en el Mundial 2026. Inglaterra hará su aparición en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá con la intención de no dejar dudas sobre su favoritismo.

Sin embargo, su rival será un “viejo zorro” de los mundiales que ya lo venció en los tiempos extra de la semifinal de Rusia 2018. Aquella derrota le arrebató la posibilidad a Los Tres Leones de disputar su primera final mundialista en más de 50 años.

Y ese es precisamente el objetivo este año, pero para eso primero deberán superar a Croacia. Una selección con oficio, trabajo y mucho entendimiento entre todos sus jugadores. Condiciones que la convierten en una piedra en el zapato.

  • Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas en Estados Unidos
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

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Ghana vs. Panamá

Los ghaneses aún tienen el recuerdo latente de Sudáfrica 2010, su mejor participación en una Copa Mundial de la FIFA. Algo que dista mucho de su mundial en Catar 2022, en el cual no pudieron pasar de la primera ronda.

Del otro lado, Panamá juega apenas la segunda Copa del Mundo de su historia, siendo Rusia 2018 su primera travesía. Ahora, con la experiencia que solo el tiempo da, esperan hilar su primera victoria en la historia de los mundiales.

Este se perfila como un compromiso más que relevante en un grupo que podría dar un cupo a un mejor tercero. Una posibilidad que podría beneficiar los intereses de Ghana y Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Ontario en Canadá
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Uzbekistán vs. Colombia

Finalmente, para cerrar el séptimo día de mundial en Norteamérica, debuta la última selección sudamericana en el calendario y uno de los que juegan una Copa del Mundo por primera vez. El duelo hace parte del grupo K, el de Portugal.

Colombia vuelve a una Copa Mundial de la FIFA después de casi años de espera. La ausencia en Catar 2022 fue dolorosa para todo el país, pero es momento de recuperar la alegría y la esperanza de estar en una cita orbital.

Del otro lado está Uzbekistán, que, a pesar de ser nuevo en los mundiales, se ha quitado los complejos y piensa en disfrutar del momento. Una forma de ver el partido que le permitirá vivirlo más distendido y con menos presión.

  • Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México, México
  • Hora: 9:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol, Ditu, Canal RCN, app RCN, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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