Cristiano Ronaldo y Juan Fernando Quintero hablaron sobre el duelo entre Colombia y Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebra tras anotar su segundo gol durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos. Foto: EFE - Carlos Ramirez

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“No voy a descubrir el gran talento individual de Colombia. Tiene jugadores que están en buen momento en Europa, que conocemos muy bien y todos sabemos que ellos adoran estar en torneos como este. Son selecciones de referencia”, declaró Cristiano Ronaldo después de su doblete con Uzbekistán.

Unas horas después, luego de dar la asistencia para el gol de Daniel Muñoz que clasificó a la selección a los 16avos de final del Mundial 2026, Juan Fernando Quintero también se refirió públicamente al juego contra Portugal del próximo sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

“Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene. Nos enfrentaremos a una gran selección, que es histórica, como Portugal”, declaró el número 20 de la Tricolor que anoche entró al minuto 57 por James Rodríguez para cambiarle el decorado al partido con su calidad técnica.

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¿Qué necesita Colombia para terminar primero?

Gracias a sus dos victorias en sus dos primeras salidas en la Copa del Mundo 2026, la selección solo necesita de un punto para asegurarse del liderato del grupo K. Eso sí, la victoria sería un golpe en la mesa y un salto de calidad.

En ese sentido, el único resultado que le daría la punta de la zona a Portugal es una victoria, sea por el marcador que sea. Eso relegaría a la selección de Colombia al segundo lugar y la obligaría a jugar con el segundo del grupo L.

Ese partido sería el jueves 2 de junio en el BMO Field de Toronto, siendo el primer y hasta ahora el único partido de la Tricolor en Canadá. Todo está por verse en el encuentro entre colombianos y portugueses para alquilar balcón.

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Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, canal RCN, app RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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