España vs. Argentina: fecha, hora y dónde ver en vivo la final del Mundial de la FIFA 2026

El 19 de julio será la final de la Copa del Mundo. Foto: FIFA

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Después de más de un mes de competencia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su último capítulo. España y Argentina disputarán la gran final del torneo el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

La selección española buscará conquistar su segundo título mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega a la definición tras una destacada campaña en la que eliminó a Portugal en los octavos de final, superó a Bélgica en cuartos y venció a Francia en las semifinales para asegurar su regreso a una final del Mundial después de 16 años.

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Enfrente estará Argentina, vigente campeona del mundo y una de las selecciones más laureadas de la historia del torneo. La Albiceleste disputará su séptima final mundialista, tras las de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022, y buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó el partido definitivo después de superar a Egipto en los octavos de final, vencer a Suiza en los cuartos y derrotar a Inglaterra en las semifinales, consolidando un nuevo recorrido hacia la definición del título.

El encuentro se disputará en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo, el MetLife Stadium, sede elegida por la FIFA para albergar la gran final del Mundial de 2026. Se espera un lleno total y la presencia de miles de aficionados de ambos países, en un partido que definirá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

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Fecha, hora y dónde ver en vivo la final del Mundial 2026

Partido: España vs. Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Estadio: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Transmisión en Colombia: DSports, Paramount +, Caracol TV, RCN, Win y Disney+.

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