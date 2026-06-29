De las críticas a la gloria: Orlando Gill, el héroe que eliminó a Alemania del Mundial 2026

El portero de San Lorenzo pasó de ser cuestionado tras el debut mundialista a convertirse en el hombre de la tarde con una actuación memorable frente a una de las favoritas al título. Foto: EFE - GREG COOPER

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Orlando Gill pasó de ser una de las apuestas de Paraguay a convertirse en el gran protagonista de una tarde histórica. El arquero fue la figura de la clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de sostener a su selección durante los 120 minutos y brillar en la tanda de penales frente a Alemania.

El guardameta fue determinante para que Paraguay resistiera el dominio alemán y llevara la serie hasta la definición desde los once pasos. Allí respondió con dos atajadas fundamentales, que encaminaron el triunfo 4-3 en los penales y una de las mayores sorpresas del campeonato.

Un arquero que vive el mejor momento de su carrera

Con 26 años, Orlando Gill atraviesa el mejor momento de su trayectoria profesional. Actualmente defiende el arco de San Lorenzo de Almagro, club argentino al que llegó en 2024 y donde, tras esperar varios meses para quedar habilitado, terminó ganándose la titularidad.

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Su camino no fue inmediato. Debió aguardar siete meses para poder debutar oficialmente y lo hizo a finales de 2024 en un partido contra Tigre. Más adelante, una lesión de Facundo Altamirano le abrió definitivamente las puertas del equipo y desde entonces se consolidó como el dueño del arco.

Los números que lo llevaron a la selección

El crecimiento de Gill quedó reflejado en su rendimiento. En 53 partidos con San Lorenzo registró 28 vallas invictas y apenas 38 goles recibidos, cifras que llamaron la atención y lo pusieron en el radar del técnico Gustavo Alfaro.

Ese nivel le permitió ganarse un lugar en la selección paraguaya y cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera: disputar el Mundial 2026.

De San Lorenzo a un escenario mundial

Nacido el 11 de junio de 2000 en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, Gill se formó en el Club Sportivo San Lorenzo antes de dar el salto al fútbol argentino. Su imponente físico también ha sido una de sus principales características: mide cerca de dos metros y sobresale por su dominio del juego aéreo y sus reflejos bajo los tres palos.

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Su actuación frente a Alemania terminó por instalar su nombre en el escenario internacional. Durante el partido respondió en varias ocasiones para evitar el segundo gol europeo y, cuando llegó la definición por penales, volvió a aparecer con dos atajadas decisivas ante Kai Havertz y Nick Woltemade.

Respondió en la cancha a las críticas

El arquero también había sido objeto de cuestionamientos durante el Mundial, especialmente tras la derrota de Paraguay frente a Estados Unidos en la fase de grupos. José Luis Chilavert lo había criticado duramente al comienzo de este Mundial: “El chico Gill no habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más aún para el arquero”. Sin embargo, lejos de responder con palabras, lo hizo con actuaciones.

Su exhibición frente a Alemania confirmó por qué es considerado uno de los futbolistas paraguayos con mayor proyección. Con seguridad, personalidad y una actuación inolvidable en la tanda de penales, Orlando Gill escribió la página más importante de su carrera y se convirtió en el héroe de la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026.

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