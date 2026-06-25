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Definición de los dieciseisavos en el Mundial: vea el minuto a minuto del cierre del Grupo F

Siga aquí todas las incidencias, resultados y movimientos de una definición clave en el Grupo F.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
25 de junio de 2026 - 10:18 p. m.

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El equipo dirigido por Hajime Moriyasu suma cuatro puntos tras empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, por lo que un empate será suficiente para asegurar su clasificación.
El equipo dirigido por Hajime Moriyasu suma cuatro puntos tras empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, por lo que un empate será suficiente para asegurar su clasificación.
Foto: EFE - Sashenka Guitérrez
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Inicia una nueva definición de los grupos que están empezando a darle forma al cuadro de camino a la gran final. Ahora, en el Grupo F, tres equipos buscan confirmar las posiciones de clasificación y la posibilidad de entrar como mejor tercero.

Mientras Japón y Suecia se juegan la continuidad en el torneo en el Dallas Stadium, Países Bajos intentará sellar el liderato de la zona contra a una Túnez que ya no tiene opciones de avanzar.

Japón llega con la primera opción para avanzar a los octavos de final. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu suma cuatro puntos tras empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, por lo que un empate será suficiente para asegurar su clasificación. En frente estará una Suecia obligada a ganar para seguir con vida, luego de vencer 5-1 a Túnez en el debut y caer por el mismo marcador con Países Bajos. Al mismo tiempo, la selección neerlandesa buscará una victoria con amplia diferencia sobre Túnez para quedarse con el primer lugar del grupo, en una definición en la que cada gol puede resultar determinante.

Siga el minuto a minuto de la definición del Grupo F

Actualización claveHace 5 horas

Formaciones de Países Bajos y Túnez

Hace 5 horas

Hora y dónde ver los partidos

Los duelos será en simultáneo y se jugarán a las 6:00 p.m., hora de Colombia

Japón vs. Suecia: DSports y Paramount+

Países Bajos vs. Túnez: Win Sports, DSports y Paramount+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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