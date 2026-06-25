Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en vivo la definición del grupo I del Mundial 2026

Erling Haaland con la selección de Noruega y Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia. Foto: El Espectador

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La gran figura noruega, Erling Haaland, y su homólogo francés, Kylian Mbappé, se enfrentarán por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA. Y lo harán por nada más y nada menos que por el liderato del grupo I. Además, cada uno buscará seguir aumentando su renta por la bota de oro de la Copa del Mundo.

En caso de terminar en empate, el primer lugar será para Francia, que buscará tener el camino más accesible de cara a su tercera final mundialista consecutiva. Por su parte, Noruega quiere seguir abonando a su objetivo de ser la gran sorpresa del Mundial 2026, apoyada en una generación dorada.

Sin duda será un juego en Boston como para alquilar balcón y que podría despejar algunas dudas sobre para lo que realmente está cada selección en este Mundial 2026. Ambos vienen de sendas victorias contra Senegal e Irak que los aseguran en 16avos de final, aún por ver en qué posición del grupo.

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La furia noruega

Tanto contra Irak (4-1) como contra Senegal (3-2), Noruega mostró un fervor incontrolable por ir en busca del triunfo. Incluso para el recuerdo quedó la imagen en la que Haaland convida a sus compañeros a marcar un gol más cuando el partido con los iraquíes ya está 3-1 a favor de los noruegos.

No obstante, su fanatismo por la ofensiva los hace ser muy vulnerables en defensa, algo que se vio en el partido contra los senegaleses que estuvieron a escasos centímetros de empatar el partido en los últimos minutos.

Sin duda, un aspecto que debe ser la prioridad en los temas a mejorar, pues enfrentando a una selección como la francesa no se pueden dar ventajas. En un parpadeo de ojos y algunos minutos se puede perder el encuentro.

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La jerarquía francesa

Aunque la pasó muy mal en el primer tiempo del primer partido contra Senegal, los africanos le perdonaron la vida a Francia, que no dudó en demostrar toda su efectividad y jerarquía con tres goles en el complemento.

Frente a Irak, por la naturaleza de su rival, el dos veces campeón del mundo no dejó lugar ni a un atisbo de reacción iraquí. Todo esto apoyado en una figura excluyente como Kylian Mbappé que busca romper el récord de Messi.

Sin embargo, ahora el reto es mayúsculo, más que por la historia de su rival, es por su presente y su constelación de estrellas. Habrá que esperar si Francia se impone o el subcampeón comienza a mostrar grietas en su palacio.

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Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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