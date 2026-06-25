Uruguay vs. España: hora y dónde ver en vivo la definición del grupo H del Mundial 2026

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dadero poderío de España.

Federico Valverde de Uruguay tras empatar 2-2 con Cabo Verde en el segundo partido del grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: EFE - Alberto Estevez

Uruguay se juega la vida y algo más frente a la gran favorita España. Así como le ocurrió a Ecuador, que venció a Alemania para meterse a 16avos de final como un mejor tercero, y a Paraguay, que intentará lo mismo frente a Australia, la garra charrua dejó la clasificación para la última fecha del grupo.

Una costumbre que no es recomendable, pero que dota de épica y mistisismo los partidos y las hazañas, si es que se logran. Algo de lo que sabe mucho el fútbol uruguayo que tiene en su haber una de las epopeyas más históricas del fútbol, el Maracanazo. Una mística que necesita que aparezca contra España.

Pasando a los españoles, estos buscan revalidar su papel de máximo candidato al título mundial de este año. El seleccionado europeo quiere dejar atrás las dudas surgidas del empate contra Cabo Verde y mejorar la intensidad que le faltó frente a Arabia Saudita, más allá de la goleada a favor.

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Uruguay va por el milagro en México

No ha sido la mejor Copa del Mundo de Uruguay. Desde la cita orbital en Catar 2022, La Celeste no es competitiva en una Copa Mundial de la FIFA. Con dos partidos en la estadística, los de Marcelo Bielsa aún no ganan un partido.

Y aunque por el trámite del segundo tiempo contra Arabia Saudita debió ganar el juego, con Cabo Verde el resultado sí reflejó el transcurso de las acciones. Incluso pudo perder, producto de los espacios concedidos en defensa.

Sin embargo, el duelo frente a la selección de España es una nueva oportunidad. Una victoria le permitiría clasificar a 16avos de final como segundo del grupo. Un marcador diferente lo dejaría casi eliminado.

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España a consolidarse como favorito

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente sigue siendo uno de los pretendientes más serios para conquistar el Mundial 2026. Incluso después de empatar 0-0 con el debutante Cabo Verde, sigue siendo un favorito.

Un rótulo al que respondió, y con creces, tras vencer 4-0 a Arabia Saudita. Eso sí, ese no era un contrincante medible para la calidad de los ibéricos, que jugaron como lo harían en un entrenamiento y no como en un juego mundialista.

Uruguay, así no tenga un gran presente, es ese reto que España necesitaba para demostrar y demostrarse a sí mismo que es el gran candidato a quedarse con la Copa del Mundo. Esa que le es esquiva desde el Mundial Sudáfrica 2010.

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Uruguay vs. España: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México

Hora : 7:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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