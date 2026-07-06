Donald Trump: “No sabía lo que era una tarjeta roja, cuando lo descubrí me pareció injusta”

Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la oficina Oval de la Casa Blanca este lunes 6 de julio de 2026, previo al partido. Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Donald Trump no ha pisado los estadios pero ya ha dejado su huella en el Mundial. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió a Gianni Infantino, mandamás en la FIFA, que revisara la “horrible” decisión de expulsar y suspender a Folarin Balogun. El escándalo estaba servido.

Con la inesperada jugada de Trump en todas las portadas, el choque generacional entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo del España-Portugal de este lunes en en el AT&T Stadium de Dallas, Texas ha quedado en segundo plano.

“No pensé que fuera falta”, Donald Trump

Trump zanjó la cuestión este lunes 6 de julio, mismo día del partido entre estadounidenses y belgas, con claridad. “Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca esta mañana.

El presidente republicano, que afirmó que “entiende mucho de deportes”, reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como “muy injusta”.

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como “un poco sospechoso si revisan su pasado”. A estas declaraciones, a Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) defendió la “integridad” del juez. “No existe nada en su historial que lo desacredite o que fundamente sospecha alguna”, dijo la CBF en un comunicado enviado a AFP.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a dar marcha atrás en la suspensión de Balogun por “un partido condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año”.

La UEFA consideró que la FIFA cruzó “una línea roja” y la Federación Belga de Fútbol presentó un recurso contra la readmisión de Balogun, que fue rechazado también este lunes por la Comisión de Apelación de la FIFA.

Le podemos recomendar: ¿Qué tienen que ver Margarita Cabello y Jorge Palacio en el caso de Balogun en el Mundial?

“Se ha cruzado una línea roja”, UEFA

Infantino aseguró haberle dicho a Donald Trump que las instancias de la FIFA son “independientes”. “Durante nuestra conversación le expliqué que un procedimiento jurídico estaba en curso implicando a las instancias judiciales”, señaló en un comunicado.

Aun así, desde Europa las críticas no pararon. “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable” que “ha cruzado una línea roja”, expresó la UEFA este lunes 6 de julio.

El comisionado de Deportes de la Unión Europea, Glenn Micallef, añadió que las decisiones deportivas “corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos”. Todo esto configura un animo muy caldeado antes del partido.

Le puede interesar: “La FIFA cruzó una línea roja”: la UEFA se posiciona en el polémico caso de Folarin Balogun

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador