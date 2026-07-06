¿Qué tienen que ver Margarita Cabello y Jorge Palacio en el caso de Balogun en el Mundial?

Dos colombianos están inmersos en uno de los casos más polémicos del Mundial. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La polémica por la decisión de la FIFA de suspender los efectos de la tarjeta roja de Folarin Balogun, después de que Donald Trump pidiera revisar el caso, también tiene un componente colombiano.

Dos juristas del país hacen parte de los órganos encargados de estudiar este tipo de procesos: Jorge Palacio integra el Comité de Disciplina que adoptó la medida, mientras que Margarita Cabello pertenece al Comité de Apelación, instancia que podría revisar cualquier recurso relacionado con esa decisión.

Mire más: “La FIFA cruzó una línea roja”: la UEFA se posiciona en el polémico caso de Folarin Balogun

Jorge Palacio aparece como vicepresidente del Comité de Disciplina de la FIFA, el organismo que tiene la competencia para imponer, modificar o levantar sanciones disciplinarias.

En ese sentido, hizo parte del órgano que tomó la controvertida determinación de dejar sin efectos la suspensión de un partido que pesaba sobre Balogun, habilitándolo para disputar el duelo de octavos de final contra Bélgica.

Mire más: ¿Qué partidos hay hoy 6 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Por su parte, Margarita Cabello, exprocuradora general de la nación, integra el Comité de Apelación de la FIFA.

Ese organismo no participó en la decisión inicial, sino que actúa como segunda instancia cuando alguna de las partes presenta un recurso contra una resolución disciplinaria.

Si el caso escala formalmente, como se ha prometido, Cabello haría parte del grupo encargado de analizar si la decisión del Comité de Disciplina se ajustó o no a los reglamentos de la FIFA.

Mire también: Cuadro del Mundial 2026: así van las llaves y cruces de cuartos tras los partidos de hoy

Sin embargo, su presencia no significa que ambos colombianos hayan definido el rumbo del caso por sí solos. Tanto el Comité de Disciplina como el de Apelación son órganos colegiados, integrados por representantes de distintos países, en los que las decisiones se adoptan de manera conjunta y bajo los procedimientos internos de la FIFA.

Su injerencia es real en cuanto forman parte de los organismos competentes, pero no implica que tengan la última palabra de forma individual.

Mire, además: Lamine Yamal quiere que Cristiano tenga su último baile

La controversia, de hecho, trasciende los nombres de Palacio y Cabello. El centro del debate está en el aparente peso político que rodeó la resolución, luego de que trascendiera que Trump pidió personalmente a Gianni Infantino revisar la sanción.

Las críticas de la UEFA, dirigentes europeos y hasta del expresidente de la FIFA Sepp Blatter apuntan precisamente a ese punto: el temor de que una intervención política haya terminado condicionando una decisión disciplinaria y abriendo un precedente que podría afectar la credibilidad del Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador