“La FIFA cruzó una línea roja”: la UEFA se posiciona en el polémico caso de Folarin Balogun

Folarin Balogun (cent.), la figura de Estados Unidos en el Mundial. Foto: EFE - Omar Alonso

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El levantamiento de la suspensión de un partido de sanción al estadounidense Folarin Balogun por la FIFA ha provocado una oleada de indignación en el mundo del fútbol y en el ámbito político, tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el asunto.

La UEFA criticó con dureza la medida

La confederación europea de fútbol cargó este lunes contra la medida y consideró que la instancia mundial cruzó “una línea roja”.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso”, cargó la instancia dirigida por el esloveno Aleksander Ceferin.

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“Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por quienes deben velar por ella, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición la que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición”, añadió el comunicado de la UEFA.

Sepp Blatter: “¿A dónde vas, FIFA?”

Sepp Blatter, exmandatario de la FIFA durante 17 años hasta ser obligado a dimitir en 2015 tras varios escándalos, cargó este lunes contra su sucesor Gianni Infantino, y se preguntó por el rumbo de la institución que rige el fútbol mundial.

“Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?”, publicó el expatrón de 90 años en su perfil de la red social X.

La Unión Europea también se muestra crítica

El comisario de la Unión Europea de Deportes, Glen Micallef, insistió el lunes en que las decisiones deportivas “corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos”.

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“Ejercer una influencia sobre las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”, advirtió este miembro del ejecutivo europeo encaragado de los asuntos deportivos, en una publicación en la red social X.

Un “precedente político preocupante”

El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malago, tildó de “absurda” la situación en la emisora Rai Radio 1, y mostró su preocupación por el precedente que puede sentar este caso.

“Es inútil buscar excusas, esta decisión tiene un evidente aroma político, también lo ha escrito así el New York Times. Objetivamente es un precedente extremadamente peligroso, un precedente político extremadamente peligroso”, valoró Malago.

Medida “incomprensible” para Bélgica

En Bélgica, país que se enfrenta a Estados Unidos en octavos de final y principal perjudicado por la autorización de Balogun para jugar, las primeras reacciones políticas llegaron el domingo, horas después del anuncio de la FIFA.

Este lunes se sumó a la indignación el ministro de Relaciones Exteriores Maxime Prévot, que valoró de “incomprenisble” la medida.

“Si verdaderamente es una llamada telefónica lo que explica esta decisión incomprensible, se trataría de violar las reglas más elementales del fútbol y del deporte”, declaró el ministro en un comunicado transmitido por su servicio de prensa.

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“Sería algo muy grave ¿Cómo podría la FIFA abogar por el juego limpio con credibilidad?”, se preguntó.

Política fuera del terreno de juego

También han llegado críticas desde Alemania. La secretaria de Estado de Deporte Christiane Schenderlein declaró a la AFP que “la política no tiene lugar sobre el terreno de juego.

“Las decisiones arbitrales dependen del deporte”, añadió, afirmando que “el gobierno alemán respecta la autonomía del deporte”.

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