El emotivo homenaje de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota tras clasificar con Portugal

Cristiano Ronaldo con la camiseta de Diogo Jota. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

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Portugal consiguió una agónica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Croacia en un partido que tuvo emoción hasta el último minuto. Sin embargo, por otro lado, la imagen que marcó la noche fue el emotivo homenaje de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva.

Al finalizar el partido, Ronaldo se colocó una camiseta con el número 21 de Diogo Jota y dedicó el gol a su excompañero, cuyo primer aniversario de fallecimiento coincidió con el partido.

“Es un día especial; él está arriba y nos guía”, afirmó el capitán portugués al finalizar el encuentro. El homenaje emocionó tanto a los aficionados portugueses como a los seguidores del fútbol alrededor del mundo, que recordaron a Jota en una fecha especialmente significativa.

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A sus 41 años, Cristiano también valoró el sufrimiento que atravesó Portugal para conseguir el boleto a la siguiente ronda. “Para ganar un partido de esta envergadura, tenemos que aprender a aguantar. El partido de hoy ha sido muy interesante para los espectadores. En la primera parte tuvimos el partido bastante controlado”, dijo.

El conjunto croata tomó la ventaja en la segunda parte gracias a un gol de Ivan Perišić y complicó el panorama para los lusos. Portugal reaccionó cuando Cristiano Ronaldo transformó un penalti con un remate al centro de la portería, un tanto que cambió el impulso emocional del encuentro. Ya en el tiempo de descuento, Gonçalo Ramos anotó de cabeza el 2-1 definitivo.

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Con la victoria, Portugal avanzó a los octavos de final y ahora tendrá un reto de máxima exigencia: enfrentará a España el próximo lunes 6 de julio en Dallas, en uno de los duelos más atractivos de la siguiente fase del Mundial 2026.

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