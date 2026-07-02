Portugal vs. Croacia, en vivo: siga el minuto a minuto de los dieciseisavos del Mundial

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Portugal y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección portuguesa buscará seguir con vida en el que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Aunque avanzó sin un rendimiento brillante, tras empatar con Congo (1-1), golear a Uzbekistán (5-0) e igualar con Colombia (0-0), mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

Croacia, por su parte, clasificó como segunda de su grupo detrás de Inglaterra, luego de caer contra los ingleses y vencer por la mínima a Panamá y Ghana. El encuentro también representa una oportunidad para que Luka Modric siga agrandando su legado mundialista. El partido se disputará este jueves 2 de julio, a las 6:00 p. m., en el BMO Field de Toronto, y podrá verse por Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+.

Minuto a minuto Portugal vs. Croacia, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Fecha : jueves 2 de julio de 2026

Lugar : BMO Field de Toronto, Ontario

Hora : 6:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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