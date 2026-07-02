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En VivoActualizado hace 15 minutos

Portugal vs. Croacia, en vivo: siga el minuto a minuto de los dieciseisavos del Mundial

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentarán en un duelo de leyendas que promete ser uno de los más emocionantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
02 de julio de 2026 - 10:12 p. m.
Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal.
Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Portugal y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección portuguesa buscará seguir con vida en el que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Aunque avanzó sin un rendimiento brillante, tras empatar con Congo (1-1), golear a Uzbekistán (5-0) e igualar con Colombia (0-0), mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

Croacia, por su parte, clasificó como segunda de su grupo detrás de Inglaterra, luego de caer contra los ingleses y vencer por la mínima a Panamá y Ghana. El encuentro también representa una oportunidad para que Luka Modric siga agrandando su legado mundialista. El partido se disputará este jueves 2 de julio, a las 6:00 p. m., en el BMO Field de Toronto, y podrá verse por Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+.

Minuto a minuto Portugal vs. Croacia, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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¿A qué hora y dónde ver el partido Portugal vs. Croacia?

  • Fecha: jueves 2 de julio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Ontario
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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