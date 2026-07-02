Portugal vs. Croacia, en vivo: siga el minuto a minuto de los dieciseisavos del Mundial

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Portugal y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección portuguesa buscará seguir con vida en el que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Aunque avanzó sin un rendimiento brillante, tras empatar con Congo (1-1), golear a Uzbekistán (5-0) e igualar con Colombia (0-0), mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título.
Croacia, por su parte, clasificó como segunda de su grupo detrás de Inglaterra, luego de caer contra los ingleses y vencer por la mínima a Panamá y Ghana. El encuentro también representa una oportunidad para que Luka Modric siga agrandando su legado mundialista. El partido se disputará este jueves 2 de julio, a las 6:00 p. m., en el BMO Field de Toronto, y podrá verse por Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+.
Minuto a minuto Portugal vs. Croacia, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los titulares de Portugal
Los once de Croacia
¿A qué hora y dónde ver el partido Portugal vs. Croacia?
- Fecha: jueves 2 de julio de 2026
- Lugar: BMO Field de Toronto, Ontario
- Hora: 6:00 p. m.
- Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook