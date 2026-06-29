EN VIVO| Países Bajos empata 0-0 con Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026

Países Bajos pone en juego su histórico invicto mundialista contra Marruecos, que busca seguir confirmándose como una de las grandes revelaciones del fútbol internacional. Foto: EFE - Miguel Sierra

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Dos selecciones que llegan en un gran momento medirán fuerzas este lunes por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Países Bajos y Marruecos se enfrentarán desde las 8:00 p. m. en un atractivo duelo entre el líder del Grupo F y el segundo del Grupo C, dos equipos que dejaron muy buenas sensaciones durante la fase de grupos. La Naranja Mecánica avanzó como primera de su zona con siete puntos y una diferencia de gol de +6, gracias a un ataque que volvió a demostrar toda su capacidad ofensiva. Además, los neerlandeses defenderán un impresionante registro: no pierden un partido de Mundial desde la final de Sudáfrica 2010, cuando cayeron ante España en la prórroga, una racha que hoy representa la más larga vigente en la historia del torneo.

Del otro lado estará la selección de Marruecos que ya dejó de ser la sorpresa del fútbol africano para consolidarse como una potencia mundial. Los Leones del Atlas finalizaron segundos del Grupo C, igualados en siete puntos con Brasil, y cuentan con figuras como Achraf Hakimi e Ismael Saibari, quien dejará el PSV Eindhoven para convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich. El conjunto marroquí quiere confirmar su histórica actuación en Catar 2022.

Siga el minuto a minuto de Países Bajos vs. Marruecos en vivo

50’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Desde que arrancó el segundo tiempo, la posesión es de los africanos. Han conseguido mantener el balón y buscar los espacios con él.

45’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Arranca el segundo tiempo.

45’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Termina la primera parte en México y Marruecos hizo más méritos para irse adelante en el marcador. Saibari, goleador de Marruecos, no ha estado en su noche y por ahora sin goles.

30’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: El equipo africano está jugando mejor con su correcta circulación del balón. El arquero marroquí aún no ha sido exigido.

20’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Los africanos tienen las primeras claras del partido. Primero, desde un tiro de esquina, El Aynaoui cabeceó y Verbruggen atajó de manera espectacular. Minutos después, le sacó un remate a Hakimi de media distancia.

15’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Los primeros 15 minutos del juego han sido disputados y ambos equipos raspan. Brobbey lucha incomodando a los centrales neerlandeses y Saibari se mueve en el ataque marroquí.

05’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Los dos equipos han impuesto condiciones en sus duelos previos y ahora se disputan la posesión en los primeros minutos.

01’ ⏱️ MARRUECOS⚪️⚪️⚪️0-0 PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠: Rueda el balón del último partido de la jornada, que se juega en Monterrey.

Hora: 8:00 p.m., hora de Colombia

TV: Paramount+ y DSports

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