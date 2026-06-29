“Si no sufrimos, no vale”: Gustavo Alfaro, sobre la hazaña de Paraguay en el Mundial

Gustavo Alfaro, el DT que hizo historia con Paraguay. Foto: EFE - SHAWN THEW

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El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que este lunes sus dirigidos “hicieron un partido extraordinario” al derrotar a Alemania en la tanda de los penales, un resultado que clasificó a la Albirroja a octavos de final del Mundial Norteamérica 2026.

La selección guaraní llevó el empate 1-1 hasta el tiempo extra y luego a los penales, con una noche brillante para el portero Orlando Gill, que atajó dos disparos en la instancia definitiva de los once metros.

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“Lo viví con muchísima intensidad, como todos. Fue un partido cargado de tensión de principio a fin, porque sabíamos que enfrente teníamos a uno de los grandes candidatos al título, un rival de enorme jerarquía y que, en la previa, aparecía como favorito”, expresó el seleccionador a la prensa paraguaya.

Alfaro destacó que sus pupilos “entendieron perfectamente cuáles eran las necesidades del encuentro y realizaron un desgaste enorme para impedir que Alemania encontrara los espacios y desarrollara su juego”.

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“Es cierto que nos faltaron algunas cosas, pero también las condiciones del partido fueron muy exigentes. La temperatura era alta y el esfuerzo permanente para retroceder y cerrar espacios muchas veces nos quitaba energía para atacar”, explicó.

Alfaro recordó que antes del partido les había dicho que si eran “capaces de asegurar la primera pelota, romper la presión rival y obligarlos a retroceder, íbamos a tener oportunidades para lastimarlos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la jugada del gol de Julito (Enciso)”.

Después del empate del equipo alemán, “el equipo volvió a demostrar una enorme fortaleza. Resistió con mucha personalidad hasta el final, incluso en esa última jugada en la que hubo mucha incertidumbre”, detalló el DT.

“Parece que si no sufrimos, no vale”, dijo el entrenador sobre la definición de los penales, donde “hubo que llegar hasta el sexto penal para conseguir la clasificación”.

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El argentino dedicó el triunfo al pueblo paraguayo y advirtió que sus dirigidos deben “seguir manteniendo esa fe, esa convicción, esa humildad y esa sencillez de saber que todo nos cuesta mucho”.

“Si nosotros sobrevaloramos demasiado esta victoria nos equivocamos, es una victoria épica, sí, pero si no nos sacrificamos hasta más no poder no lo vamos a lograr, no lo vamos a conseguir”, advirtió.

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