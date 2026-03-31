EN VIVO: siga el minuto a minuto de Bolivia vs. Irak en la final del Repechaje 2026

Suramericanos y asiáticos se miden en México para definir el último cupo para el Mundial 2026. Foto: EFE - Miguel Sierra

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La recta final para conocer todos los clasificados de la Copa del Mundo llegó al enfrentamiento final. Bolivia e Irak definirán el último clasificado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en la final del Repechaje Intercontinental 2. El partido se disputará esta noche en el estadio BBVA de Monterrey, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

El premio para el ganador no solo será la clasificación a la cita orbital, sino también su ubicación en un grupo exigente: el Grupo I del Mundial 2026, en el que ya esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

El compromiso comienza a las 10:00 p.m. y acá podrá seguir todas las mejores jugadas.

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Irak, entre el sueño deportivo y un contexto complejo

El seleccionado iraquí llega a esta instancia con la ilusión intacta de regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde México 1986. Llegó al duelo final con la posición privilegiada en el ranking FIFA dentro de este cuadro, lo que le permitió esperar rival en la definición.

Dirigido por el australiano Graham Arnold —quien llevó a su país al Mundial de Catar 2022 y cayó ante Argentina en octavos de final—, Irak accedió a esta instancia tras superar a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de la Confederación Asiática.

Sin embargo, su preparación no ha sido sencilla. El equipo tuvo serias dificultades logísticas para viajar a Monterrey, debido a su ubicación en una zona afectada por el conflicto en Medio Oriente. El plantel debió realizar un extenso trayecto terrestre desde Bagdad para poder tomar un vuelo internacional hacia México, en medio de un contexto geopolítico adverso.

Bolivia, a un paso de romper una larga ausencia

Del otro lado aparece Bolivia, que busca escribir una página histórica. La selección dirigida por Óscar Villegas está a solo 90 minutos de volver a un Mundial tras más de tres décadas: su última participación fue en Estados Unidos 1994.

La Verde llegó a esta final luego de vencer 2-1 a Surinam en semifinales, con anotaciones de Moisés Paniagua y Miguel Terceros. Ese triunfo reforzó la confianza de un equipo que ha mostrado carácter en momentos clave.

En las eliminatorias sudamericanas, Bolivia terminó en la séptima posición con 20 puntos, destacándose especialmente su rendimiento como local: 17 de esas unidades las consiguió en la altura, incluyendo una victoria significativa por 1-0 ante Brasil en la última jornada.

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