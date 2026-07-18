España venció a Argentina en la “final” del Mundial de Gaza entre futbolistas amputados

En medio de edificios destruidos y rodeados de escombros, futbolistas amputados disputaron en Gaza una simbólica final entre España y Argentina. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

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Mientras el mundo del fútbol espera la final del Mundial de la FIFA entre España y Argentina en Estados Unidos, en la Franja de Gaza ya se disputó un partido con un profundo significado simbólico. Un grupo de futbolistas gazatíes profesionales, en representación de la selección palestina, se enfrentó este jueves a otro combinado integrado por jugadores de la Franja que vistió la camiseta de la selección española, en un encuentro bautizado como el ‘Mundial de Gaza 2026’.

El compromiso terminó con un triunfo 3-0 para el equipo que representó a España y fue presentado como un homenaje al pueblo español. Según explicó el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), organización humanitaria cristiana cuáquera que promovió el evento, el partido buscó expresar un gesto de agradecimiento por la solidaridad que numerosos ciudadanos españoles han manifestado hacia la población palestina.

Un estadio improvisado entre la destrucción

El partido de fútbol 7 se disputó sobre una cancha de césped artificial en la ciudad de Gaza. Detrás de cada portería ondeaban las banderas de España y Palestina, mientras decenas de personas siguieron el encuentro desde unas gradas improvisadas. Muchos de los asistentes lucían la camiseta de la selección española, que este domingo disputará la final del Mundial frente a Argentina.

La organización recreó varios de los elementos propios de un partido internacional. Antes del inicio sonó el himno español, hubo una banda de música, árbitros asistentes, sistema VAR, servicios médicos y camisetas oficiales de ambos equipos.

Sin embargo, el entorno del escenario reflejaba la realidad que atraviesa la Franja de Gaza. Alrededor del campo se observaban edificios parcial o completamente destruidos, muros afectados por impactos de proyectiles, grandes extensiones cubiertas por escombros y vallas deterioradas. Incluso un edificio cercano exhibía un enorme cartel anunciando el ‘Mundial de Gaza 2026’.

Un mensaje en medio del conflicto

Durante la jornada también se instalaron pancartas con mensajes como “Tarjeta roja al genocidio; álzate a favor de la vida y por la humanidad”. Antes del encuentro, el AFSC aseguró que, pese al anuncio de un alto el fuego y la creación de una Junta de Paz, Gaza continúa siendo “la mayor prisión al aire libre y cementerio del mundo”.

El partido hizo parte de una serie de actividades deportivas impulsadas por la organización, que en días anteriores también promovió un partido de leyendas y otro protagonizado por jugadores amputados a causa de los ataques de Israel.

El impacto del conflicto en el deporte palestino

De acuerdo con la Federación Palestina de Fútbol, desde el 7 de octubre de 2023 el Ejército de Israel ha causado la muerte de 1.007 integrantes de asociaciones deportivas, clubes, instituciones juveniles y grupos scouts en Gaza, de los cuales 962 eran hombres y 45 mujeres.

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Ghassan Mohaisen, uno de los organizadores locales, afirmó antes del inicio del partido que el 90 % de la infraestructura deportiva de Gaza ha sido destruida por Israel. Además, agradeció a distintas personalidades que, según dijo, han contribuido a visibilizar la causa palestina durante el Mundial, entre ellas el seleccionador egipcio Hossam Hassan.

Un homenaje al pueblo español y a Mohamed Aboutrika

Al finalizar el encuentro se entregó un trofeo al equipo ganador y también fue inaugurado un mural dedicado al exfutbolista egipcio Mohamed Aboutrika, conocido como el “Zidane egipcio”, quien durante su carrera manifestó públicamente su respaldo a Palestina.

La transmisión del partido se realizó en directo a través de la página web del AFSC y reunió a unos 2.600 espectadores. La organización también había impulsado meses atrás la creación de murales dedicados a Lamine Yamal y Pep Guardiola en Gaza.

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Tras el pitazo final, el capitán del equipo que representó a España, el palestino Fathi Salameh, tomó la palabra para asegurar que el encuentro simbolizó “un mensaje de lealtad y aprecio por las posturas humanitarias expresadas por muchos miembros del pueblo español hacia Palestina y la causa palestina”.

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