España volvió a casa con la Copa del Mundo: así fue la llegada de los campeones a Madrid

Tras vencer a Argentina en la final del Mundial, la selección española aterrizó en Madrid para iniciar una jornada de homenajes que culminará con un multitudinario desfile por las calles de la capital. Foto: EFE - J.J.Guillen

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La fiesta apenas comienza para España. Después de conquistar el Mundial con una victoria sobre Argentina en la final, la selección aterrizó este lunes en Madrid, donde fue recibida por miles de aficionados que comenzaron a concentrarse desde temprano para acompañar el recorrido de los nuevos campeones. La capital española preparó una jornada de homenajes que tendrá como punto culminante una celebración en la emblemática plaza de Cibeles.

La delegación llegó procedente de Estados Unidos en un vuelo de Iberia que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 14:30 hora local. El primero en descender de la aeronave fue el capitán Rodri Hernández, elegido además como mejor jugador del Mundial, quien sostuvo el trofeo de la Copa del Mundo mientras saludaba a los presentes.

Detrás del mediocampista apareció el seleccionador Luis de la Fuente, seguido por el resto del plantel, entre ellos Lamine Yamal y Ferran Torres, autor del gol que decidió la final. Posteriormente, los jugadores abordaron los autobuses oficiales, decorados con el mensaje “Enhorabuena campeones”, para comenzar la agenda preparada tras la consagración.

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Recorrido por Madrid y homenaje multitudinario

Antes del desfile, los futbolistas tienen previsto ser recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.

Más tarde iniciarán un recorrido por las principales avenidas de Madrid en un autobús de dos pisos hasta llegar a la plaza de Cibeles, donde alrededor de las 19:00 hora local se realizará el acto central de homenaje.

Las autoridades esperan que cerca de un millón de personas acompañen la celebración en las calles de la capital. Para garantizar la seguridad del evento fueron desplegados más de 2.000 policías y 400 agentes de la Guardia Civil.

La afición prolonga la celebración

La conquista del Mundial desató una celebración que se extendió durante toda la noche del domingo y continuó este lunes con miles de personas desplazándose hacia el centro de Madrid.

Muchos aficionados aseguraron que no querían perderse un momento histórico. Bruno González del Yerro, trabajador del sector financiero de 32 años, afirmó que un logro de esta magnitud “se merece una celebración”, recordando que España llevaba cerca de catorce años sin conquistar un título mundial.

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Tomás Hernanz, estudiante de 18 años, también decidió pasar toda la jornada en la capital con la bandera española sobre los hombros para disfrutar de un momento que, según explicó, quería vivir plenamente. En la misma línea, José Márquez, militar de 37 años, reconoció el cansancio tras una noche de festejos, aunque aseguró que “merece la pena” acudir a recibir a los campeones.

La jornada festiva, sin embargo, también estuvo marcada por la tragedia tras conocerse la muerte de un adolescente de 13 años en la provincia de Salamanca, luego del derrumbe de una fuente a la que se había subido junto con otras personas durante las celebraciones.

Un campeón que dominó el torneo

España levantó el trofeo tras imponerse a Argentina gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mantuvo durante todo el campeonato un estilo basado en el control del balón y una sólida defensa, que apenas permitió un gol en todo el torneo.

Ese dominio también quedó reflejado en las distinciones individuales. Rodri Hernández fue reconocido como el mejor futbolista del Mundial, Pau Cubarsí recibió el premio al mejor jugador joven y Unai Simón obtuvo el Guante de Oro tras encajar únicamente un tanto durante toda la competición.

El galardón al máximo goleador fue para el francés Kylian Mbappé, autor de diez anotaciones, mientras que Lionel Messi terminó el torneo con ocho goles.

Argentina también recibió el apoyo de su gente

A pesar de la derrota en la final, miles de aficionados argentinos se reunieron en el Obelisco de Buenos Aires para agradecer el esfuerzo de la selección con el mensaje: “¡Gracias igual!”.

La delegación albiceleste tiene previsto aterrizar en Buenos Aires sobre las 17:00 hora local. Tras el subcampeonato, el equipo comienza a mirar hacia el futuro, con la posibilidad de que Lionel Messi, de 39 años, haya disputado su último partido en una Copa del Mundo y con la continuidad del entrenador Lionel Scaloni aún sin confirmarse, ya que su contrato finaliza en diciembre.

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