Messi rompió en llanto tras la final del Mundial: las imágenes que dan la vuelta al mundo

El capitán argentino fue captado llorando durante la ceremonia de premiación tras la derrota frente a España. Foto: Recuperado de X

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Lionel Messi terminó el partido con la mirada perdida y, durante la ceremonia de premiación, rompió en llanto mientras observaba la tribuna, una escena que rápidamente alimentó la sensación de que pudo haber vivido su última Copa del Mundo con la selección argentina.

Después de la derrota 1-0 frente a España en la prórroga, el capitán albiceleste recorrió el campo despidiéndose de los futbolistas españoles que se acercaron a saludarlo. Antes de la premiación no hubo un desahogo público. Prefirió guardar para sí esos últimos instantes sobre el césped, intentando levantar el ánimo de una generación de compañeros que lo acompañó hasta una nueva final mundialista.

La imagen que conmovió al fútbol

Fue durante la entrega de medallas cuando las cámaras captaron al rosarino completamente desconsolado. Mientras observaba las gradas, las lágrimas reflejaron el peso de una derrota que llegó después de un torneo en el que volvió a ser una de las grandes figuras de Argentina.

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A sus 39 años, Messi disputó un Mundial en el que dejó algunos de los mejores números de su carrera en esta competición. Sin embargo, no le alcanzó para quedarse con la Bota de Oro ni para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, distinciones que terminaron en manos de Kylian Mbappé, autor de diez goles durante el torneo.

Una historia que cambió con Scaloni

La carrera mundialista de Messi estuvo marcada por distintos momentos. Durante años convivió con las críticas y la frustración de no poder trasladar a la selección los éxitos que había conseguido a nivel de clubes.

Ese panorama cambió con la llegada de Lionel Scaloni, quien construyó un grupo que volvió a llevar a Argentina a la élite del fútbol internacional. Bajo su conducción, la albiceleste conquistó el Mundial de Catar 2022, dos Copas América y una Finalissima, además de regresar a una nueva final del mundo en 2026.

En este campeonato, Argentina volvió a superar momentos límite y logró avanzar hasta el partido decisivo, impulsada por un plantel decidido a acompañar a su capitán hasta el último día del torneo.

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Scaloni elogió a Messi tras la final

En la rueda de prensa posterior a la derrota, un emocionado Lionel Scaloni también dedicó unas palabras a su capitán.

“Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol. No va a cambiar nada”.

El entrenador, que además dejó en el aire su continuidad al frente de la selección, destacó el legado de un futbolista que volvió a liderar a Argentina hasta una final mundialista.

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