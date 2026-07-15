Jugadores de la selección de Colombia empiezan a definir su futuro: altas, bajas y rumores

Gustavo Puerta, jugador de Colombia. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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El mercado de fichajes comenzó a tomar fuerza para los futbolistas de la selección de Colombia después de su participación en el Mundial de 2026. Aunque varios referentes mantendrían la continuidad en sus actuales equipos, otros están muy cerca de cambiar de camiseta y protagonizan algunos de los movimientos más llamativos del verano europeo y sudamericano.

Para iniciar está el caso de Álvaro Montero, quien tiene un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors —al igual que Sebatián Villa—. En contraste, el futuro de David Ospina sigue siendo una incógnita. El histórico capitán se despidió de Atlético Nacional y, por ahora, no ha confirmado cuál será el siguiente paso de su carrera.

En la defensa también podría haber movimientos importantes. Davinson Sánchez sigue despertando interés en Europa, con clubes de Italia e Inglaterra atentos a su situación, aunque Galatasaray solo estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 35 millones de euros. Por su parte, Jhon Lucumí aparece en el radar de equipos como Juventus, Sunderland y Nottingham Forest, mientras que Daniel Muñoz, una de las figuras colombianas en la Premier League con Crystal Palace, continúa siendo relacionado con un posible salto a un club de mayor jerarquía. Además, Deiver Machado quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con Nantes.

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Gustavo Puerta, con pretendientes del fútbol italiano y español

En la mitad de la cancha, uno de los nombres más cotizados es el de Gustavo Puerta. Después de destacar con Racing de Santander y firmar un buen Mundial con Colombia, el volante interesa a clubes de España e Italia —Bologna ofreció 16 millones de euros, pero el conjunto esañol pide un poco mas—. Incluso, Porto se habría retirado de la puja por el mediocampista, cuyo futuro sigue abierto.

¿Volverá James al fútbol europeo?

Otro de los focos está sobre James Rodríguez, quien quedó como agente libre tras su breve paso por Minnesota United. En los últimos días ha sido vinculado con Lazio, una posibilidad que le permitiría disputar una nueva liga de primer nivel en Europa.

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Los jugadores colombianos de River Plate cambiarían de aires

Mientras tanto, Kevin Castaño podría abandonar River Plate al no entrar en los planes del entrenador Eduardo Coudet, con equipos de México siguiendo de cerca su situación. También Juan Fernando Quintero analiza una salida del conjunto argentino debido a la falta de minutos durante la última temporada.

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En el frente de ataque, Luis Suárez, actualmente en Sporting de Portugal, había despertado interés desde la Premier League antes del Mundial, aunque en las últimas semanas no se han presentado avances en una posible transferencia.

Por ahora, buena parte de la base de la selección de Colombia seguiría en sus respectivos clubes. Es el caso de Willer Ditta, Yerry Mina, Johan Mojica, Santiago Arias, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Cucho Hernández y Jhon Córdoba, quienes mantienen contratos vigentes y, salvo una oferta inesperada, continuarían en sus actuales equipos.

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