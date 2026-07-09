España vs. Bélgica: hora y dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

Mikel Oyarzabal celebra un gol en el partido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 entre España y Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Foto: EFE - Lavandeira Jr

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Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del mundo y los cuartos de final de Norteamérica 2026, como en casi todas las ediciones separarán a los aspirantes de los candidatos. Y España quiere consolidarse como un de los favoritos al título junto a Francia, Inglaterra y Argentina, todos en competencia.

Sin embargo, para acceder a la segunda semifinal de su historia, el conjunto ibérico deberá primero vencer a Bélgica que parecía no tener credenciales para los cuartos de final, pero aquí esta y luchará hasta el final por volver al cuadro de los cuatro mejores del mundial tras ocho años de su generación dorada.

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El Mundial 2026 de España

Aunque los españoles no tuvieron el mejor inicio en la Copa del Mundo, tras su empate 0-0 con Cabo Verde en el debut, golearon 4-0 a Arabia Saudita y vencieron 1-0 a Uruguay. Todo esto para clasificar primero del grupo H.

Ya en la ronda de eliminación directa, España comenzó su camino con una contundente victoria 3-0 sobre Austria. Después, en octavos de final, derrotó con un gol de Mikel Merino al minuto 90+1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ahora sí, habiendo demostrado que no solo vence cuando su rival en inferior, el campeón de mundo en Sudáfrica 2010 buscará las semifinales mundialistas luego de 16 años no pudiendo superar la segunda ronda.

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El Mundial 2026 de Bélgica

Bélgica tampoco tuvo el mejor inicio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un empate 1-1 contra Egipto, que no estaba entre sus cuentas, puso de cabeza su futuro en el grupo G. Algo que se acrecentó con otra igualdad contra Irán.

No obstante, la goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda en la última jornada le permitió clasificarse a los 16avos de final como primero de su zona. Esto lo emparejó con Senegal que hasta el minuto 85 ganaba el partido 2-0.

Sin embargo, los belgas mostraron jerarquía y le dieron vuelta al juego 3-2 en el tiempo extra. Ya en octavos de final, Bélgica volvió a demostrar mucha tenacidad y doblegó 4-1 a Estados Unidos y lo echó de su Copa del Mundo.

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España vs. Bélgica: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 10 de julio de 2026

Lugar : SoFi Stadium de Los Ángeles, California

Hora : 2:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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