Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

¿Qué partidos hay hoy 9 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Durante esta jornada solo hay un partido en el calendario, marcando el inicio de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
09 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Kylian Mbappé frente a Orlando Gill en el partido por los octavos de final del Copa Mundial 2026 entre Francia y Paraguay.
Kylian Mbappé frente a Orlando Gill en el partido por los octavos de final del Copa Mundial 2026 entre Francia y Paraguay.
Foto: EFE - SARAH YENESEL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Apenas ocho partidos le restan a Norteamérica 2026 y comience otra vez una espera de cuatro años para volver a ver una Copa del Mundo. Para los ocho equipos clasificados es una prueba de concentración y carácter a todo nivel que de superarla, se estará entre las mejores cuatro selecciones del planeta.

Este jueves 9 de julio es el turno para uno de los candidatos más formes al título que abrirá el telón de los cuartos de final del Mundial 2026. Eso sí, al frente tendrá a un seleccionado que desea iguala su mejor participación en una Copa Mundial de la FIFA y cobrarse una deuda pendiente desde Catar 2022.

Le contamos: Francia vs. Marruecos: París se blinda para un partido catalogado de “alto riesgo”

Reedición de una semifinal de Catar 2022

Francia y Marruecos se medirán hoy para definir al primer semifinalista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este encuentro será una reedición de una se las semifinales del mundial anterior, que termino en victoria francesa.

Aquel 14 de diciembre de 2022, Francia venció 2-0 a Marruecos con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani. Esa victoria le significo a los galos la clasificación a su cuarta final mundialista, la cual terminó en la segunda perdida.

Sin embargo, la Marruecos de hoy es muy distinta a la de hace cuatro años, por lo que Francia deberá tener precauciones diferentes. Habrá que esperar si los marroquíes dan el golpe del torneo o los europeos siguen su camino en busca de la tercera estrella.

Le recomendamos: Así va la pelea por la Bota de Oro antes de los cuartos de final: Messi vs. Mbappé

Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: jueves 9 de julio de 2026
  • Lugar: Gillette Stadium de Boston, Massachussetts
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: DSports (DGO) y Paramount+

Le sugerimos: FIFA rechazó recurso de Francia por amarilla cuestionable a Olise

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Mundial

Mundial hoy

Mundial hora

Mundial en vivo

Mundial partidos

FWC

Francia

Francia hoy

Francia hora

Francia en vivo

Francia partido

Francia vs

Francia vs. Marruecos

Francia vs. Marruecos hoy

Francia vs. Marruecos hora

Francia - Marruecos

Francia vs. Marruecos en vivo

Kylian Mbappé hoy

Francia vs. Marruecos partido

Kylian Mbappé

Francia - Marruecos hoy

Kylian Mbappé partido

Francia - Marruecos hora

Kylian Mbappé en vivo

Francia - Marruecos partido

Kylian Mbappé hora

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.