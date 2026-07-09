¿Qué partidos hay hoy 9 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Kylian Mbappé frente a Orlando Gill en el partido por los octavos de final del Copa Mundial 2026 entre Francia y Paraguay. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Apenas ocho partidos le restan a Norteamérica 2026 y comience otra vez una espera de cuatro años para volver a ver una Copa del Mundo. Para los ocho equipos clasificados es una prueba de concentración y carácter a todo nivel que de superarla, se estará entre las mejores cuatro selecciones del planeta.

Este jueves 9 de julio es el turno para uno de los candidatos más formes al título que abrirá el telón de los cuartos de final del Mundial 2026. Eso sí, al frente tendrá a un seleccionado que desea iguala su mejor participación en una Copa Mundial de la FIFA y cobrarse una deuda pendiente desde Catar 2022.

Le contamos: Francia vs. Marruecos: París se blinda para un partido catalogado de “alto riesgo”

Reedición de una semifinal de Catar 2022

Francia y Marruecos se medirán hoy para definir al primer semifinalista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este encuentro será una reedición de una se las semifinales del mundial anterior, que termino en victoria francesa.

Aquel 14 de diciembre de 2022, Francia venció 2-0 a Marruecos con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani. Esa victoria le significo a los galos la clasificación a su cuarta final mundialista, la cual terminó en la segunda perdida.

Sin embargo, la Marruecos de hoy es muy distinta a la de hace cuatro años, por lo que Francia deberá tener precauciones diferentes. Habrá que esperar si los marroquíes dan el golpe del torneo o los europeos siguen su camino en busca de la tercera estrella.

Le recomendamos: Así va la pelea por la Bota de Oro antes de los cuartos de final: Messi vs. Mbappé

Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en vivo

Fecha : jueves 9 de julio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachussetts

Hora : 3:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

Le sugerimos: FIFA rechazó recurso de Francia por amarilla cuestionable a Olise

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador