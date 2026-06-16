“Estamos listos para luchar y podemos dar la sorpresa”, jugador de Uzbekistán

Abbosbek Fayzullaev de Uzbekistán celebrando un gol durante las clasificatorias asiáticas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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“Nos analizamos contra los Países Bajos y sentimos que podemos competir con futbolistas de muy alto nivel, como Frenkie de Jong y Virgil van Dijk. Sí, ahora tenemos más confianza. Creemos que estamos listos para luchar y podemos dar la sorpresa”, aseguró Abbosbek Fayzullaev de Uzbekistán.

Todo esto previo al debut de la selección asiática en la Copa Mundial de la FIFA contra la selección de Colombia. Este duelo será el miércoles 17 de junio de 2026 a partir de las 9:00 p.m. en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Este cotejo también significará el regreso de Colombia a la Copa del Mundo.

Volviendo a Fayzullaev, este también se refirió a su entrenador, el italiano y campeón del mundo en Alemania 2006, Fabio Cannavaro. “Nos está quitando presión. Él mismo se encarga de ello y nos dice que, ante todo, debemos disfrutar de estos días, porque hemos llegado a nuestro primer Mundial”.

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Uzbekistán, debutante en Norteamérica 2026

Los uzbekos son uno de los cuatro seleccionados que juegan por primera vez la Copa Mundial de la FIFA. Curazao, el primero en hacerlo, salió goleado 7-1 por Alemania y Cabo Verde logró un increíble empate a cero con España.

“Simplemente tenemos que jugar, porque no tenemos nada que perder”, concluyó Abbosbek Fayzullaev, dejando claro que la presión está del lado de Colombia, pues ya contabiliza, sin contar la actual, seis participaciones mundialistas.

Habrá que esperar cómo se presenta el juego en el Azteca. En cualquier caso, la selección deberá estar muy atenta a los pequeños detalles, pues hasta acá la Copa del Mundo ha demostrado un nivel parejo en la mayoría de los duelos.

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