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“Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, DT de Irán luego de su primer partido

A pesar de jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, Irán está pasando la noche (pernoctando) en México.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
16 de junio de 2026 - 04:08 p. m.
Jugadores de Irán celebran un gol este lunes 15 de junio, durante el partido del grupo G del Mundial 2026 contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.
Jugadores de Irán celebran un gol este lunes 15 de junio, durante el partido del grupo G del Mundial 2026 contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.
Foto: EFE - Omar Alonso
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Más allá de su empate 2-2 con Nueva Zelanda en su debut del Mundial 2026, Irán lleva mucho tiempo en el foco público debido a su incómoda situación. Comenzando por los amagues de no participación en la Copa del Mundo, hasta su injusta “acomodación” en México tras no poder pernoctar en Estados Unidos.

Justamente de esto último habló tanto el director técnico de la selección iraní, Amir Ghalenoei, como los jugadores Mehdi Taremi y Mohammad Mohebi. Vale la pena recordar que ante la prohibición del gobierno estadounidense, precedida por el presidente Donald Trump, el equipo de Irán está pasando la noche en México a pesar de jugar todos sus partidos en Estados Unidos.

Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, declaró Ghalenoei en la rueda de prensa posterior al compromiso frente a Nueva Zelanda. Ya en zona mixta, Taremi calificó la logística de esta cita orbital de “un desastre”. Tras terminar el duelo en Los Ángeles, el equipo debió volver a Tijuana, México.

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“Nos sentimos cansados. No es justo”

Mohammad Mohebi también tuvo palabras para la difícil situación que vive la delegación iraní en el Mundial 2026. “Luego del viaje fuimos directamente al entrenamiento. Estamos cansados. Este tipo de cosas no son nada justas”.

Aunque Mehdi Taremi aclaró que todas estas manifestaciones de inconformidad no son excusa, sí le piden las mismas condiciones de competitividad a la FIFA, a pesar de los problemas externos con Estados Unidos.

“Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor. Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los slogans de la FIFA?”, sentenció Taremi después del partido.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Mar(60274)Hace 22 minutos
Ver al final del partido como los jugadores de Nueva Zelanda abrazaban a los jugadores de Irán, fue emocionante.
Mar(60274)Hace 24 minutos
Que buen equipo es Irán. El partido contra Nueva Zelanda ha sido de los mejores partidos del mundial, aguerridos y luchadores, jugaron contra Nueva Zelanda de igual a igual. Mucha más gracia conociendo la situación a la que están sometidos. ¿Por qué la FIFA permite que se maltraten de esa forma? Así estaremos en Colombia si permitimos que un tipo admirador de Trump y con nacionalidad gringa llegue a presidente. Ojo don Fidel.
Pacho(03562)Hace 58 minutos
Desafortunadamente no hay nada que hacer. El gringo que manda... manda.
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