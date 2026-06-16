“Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, DT de Irán luego de su primer partido

Jugadores de Irán celebran un gol este lunes 15 de junio, durante el partido del grupo G del Mundial 2026 contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: EFE - Omar Alonso

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más allá de su empate 2-2 con Nueva Zelanda en su debut del Mundial 2026, Irán lleva mucho tiempo en el foco público debido a su incómoda situación. Comenzando por los amagues de no participación en la Copa del Mundo, hasta su injusta “acomodación” en México tras no poder pernoctar en Estados Unidos.

Justamente de esto último habló tanto el director técnico de la selección iraní, Amir Ghalenoei, como los jugadores Mehdi Taremi y Mohammad Mohebi. Vale la pena recordar que ante la prohibición del gobierno estadounidense, precedida por el presidente Donald Trump, el equipo de Irán está pasando la noche en México a pesar de jugar todos sus partidos en Estados Unidos.

“Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, declaró Ghalenoei en la rueda de prensa posterior al compromiso frente a Nueva Zelanda. Ya en zona mixta, Taremi calificó la logística de esta cita orbital de “un desastre”. Tras terminar el duelo en Los Ángeles, el equipo debió volver a Tijuana, México.

No se pierda: Jhon Córdoba: alternativa en el ataque tricolor

“Nos sentimos cansados. No es justo”

Mohammad Mohebi también tuvo palabras para la difícil situación que vive la delegación iraní en el Mundial 2026. “Luego del viaje fuimos directamente al entrenamiento. Estamos cansados. Este tipo de cosas no son nada justas”.

Aunque Mehdi Taremi aclaró que todas estas manifestaciones de inconformidad no son excusa, sí le piden las mismas condiciones de competitividad a la FIFA, a pesar de los problemas externos con Estados Unidos.

“Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor. Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los slogans de la FIFA?”, sentenció Taremi después del partido.

Le contamos: Partidos del Mundial para hoy 16 de junio: programación dónde verlos en vivo y por internet

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador