Colombia vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en vivo el debut de la selección en el mundial

Juan Fernando Quintero (20) durante el Media Day de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: FCF

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Llegó la hora. El regreso de la selección de Colombia a una Copa del Mundo está cerca. La espera por el primer partido de la Tricolor en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 está por terminar y la ansiedad en el país es palpable.

Un poco más al norte del continente, ya en la ciudad sede del partido, el combinado patrio, dirigido por Néstor Lorenzo, cuenta las horas para dar por iniciado su mundial. El séptimo en la historia de Colombia y el tercero en el siglo XXI. Además, será la reaparición luego de la ausencia en Catar 2022.

Así llega la selección a su debut en Norteamérica 2026 y así llega su rival, Uzbekistán, que participa por primera vez en una cita orbital. Un detalle que no se puede perder de vista antes, durante y después del compromiso.

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Últimos partidos de la selección de Colombia

En su último encuentro amistoso antes de ponerse en “modo mundial”, los de Néstor Lorenzo vencieron 2-0 a Jordania en San Diego. Un equipo nacional muy parecido a Uzbekistán, pues también será debutante en el Mundial 2026.

Antes de ese cotejo, durante su despedida en Bogotá, Colombia derrotó 3-1 a Costa Rica, una de las ausencias en esta Copa del Mundo. Sin embargo, el equipo Tico fue un reto táctico importante para los muchachos de la selección.

A pesar de los buenos resultados contra estos combinados patrios, en marzo de este año la Tricolor sufrió un baño de realidad. Dos relevadoras derrotas frente a dos potencias actuales: Francia (3-1) y Croacia (2-1) en Estados Unidos.

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¿Cómo llega Uzbekistán al Mundial 2026?

Los dirigidos por Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006, vienen de perder 2-1 su último duelo preparatorio contra Países Bajos. Antes de eso, ya habían caído derrotados 2-0 con Canadá, uno de los anfitriones.

Para encontrar su victoria más reciente hay que ir hasta el 14 de octubre de 2025, cuando venció 2-0 a Egipto. Antes de eso ya había derrotado por el mismo marcador a Kuwait, aunque cayó 2-1 con la selección de Uruguay.

Por esa misma fecha registra un empate sin goles contra Irán, otra nación mundialista, que debutó con igualdad 2-2 frente a Nueva Zelanda. Sin embargo, aquí la cuenta comienza de cero y en una Copa del Mundo todo es diferente.

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Colombia vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 17 de junio de 2026

Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México

Hora : 9:00 p. m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, app RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

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