“Sé que hay otras cosas, pero hablemos de fútbol”: Gianni Infantino a 24 horas del Mundial

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una conferencia de prensa en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

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“México nos hace vivir este mundial tan espectacular como en casa. Por eso hoy quiero agradecer a todos los aficionados aquí. Tanto en los estadios, como en el Fan Fest que le regalan su emoción a la Copa del Mundo”, esa fue una de las primeras declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Todo esto a 24 horas de que ruede el balón por primera vez en esta Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Vale la pena recordar que el partido inaugural será entre la selección mexicana y su homóloga de Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

“Cada dólar que genera la FIFA se reinvierte en el fútbol y en la educación alrededor del mundo”. Fue otra de las frases que más retumbó en la sala mientras Infantino le hablaba al mundo. Sin embargo, los temas que más resonaron en la rueda de prensa fueron la situación actual de Irán, el precio de las entradas y las visas.

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Irán en el Mundial 2026

“En marzo de este año todos veían imposible la participación de Irán en este mundial. Sin embargo, estoy muy contento con el apoyo del gobierno mexicano. Sin ellos, esto no hubiera sido posible, pues era una situación muy complicada que escapaba de nuestro control”, dijo Gianni Infantino.

Boletas para el Mundial 2026

“Antes de hoy se habían vendido seis millones de tiquetes. La demanda ha sido increíble y aunque son incomparables los deportes estadounidenses con la Copa del Mundo, lo cierto es que los precios están dentro de un marco legal”.

El presidente de la FIFA fue enfático en que la demanda de entradas y en general de aficionados que van a ver esta Copa Mundial de la FIFA justifica el costo de una boleta y su incremento en el mercado de la reventa oficial.

Visas para el Mundial 2026

“Conozco la situación del árbitro de Somalia, pero tenemos el control de nada. Tratamos de hablar, de mantener una relación relajada con todos y de resolver el tema de las visas y pueden creerme o no, pero todos los días luchamos para encontrar soluciones al tema de las visas”.

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Conclusiones de la conferencia de prensa de Gianni Infantino

“Yo veo la potencia de los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Se todo lo que está pasando alrededor del mundo, pero un mundial como esto puede ayudar. Creo firmemente en que el ser humano, por naturaleza, es bueno, no malo. No creo que todo sean malas noticias”, finalizó Infantino.

Además, el presidente de la FIFA les pidió a los periodistas presentes que transmitieran emoción al mundo. Dijo que lo que está mal, después se puede ver y resolver, pero por unas semanas se puede volver a unir al mundo.

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