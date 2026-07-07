¿Favorecieron a Argentina? Las polémicas que dejaron los octavos de final contra Egipto

El árbitro y el VAR quedaron en el centro de la conversación tras varias decisiones determinantes en un partido que terminó con una espectacular remontada de la selección argentina. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Argentina sufrió, remontó en los minutos finales y dejó atrás una de las pruebas más exigentes del Mundial 2026 en un compromiso con Egipto que estuvo empañado por las intervenciones del VAR y varias decisiones arbitrales que generaron discusión de principio a fin.

El conjunto de Lionel Scaloni dominó gran parte del balón, pero encontró una resistencia enorme en un inspirado Shobeir, arquero egipcio que sostuvo a su selección durante buena parte del encuentro. Mientras tanto, los africanos aprovecharon al máximo sus oportunidades y estuvieron muy cerca de dar uno de los grandes golpes del campeonato.

Egipto sorprendió y Messi desperdició un penalti

La primera gran emoción llegó a los 15 minutos. Egipto abrió el marcador gracias a un cabezazo de Yasser Ibrahim, quien aprovechó una desatención de la defensa argentina tras una acción de balón detenido.

Le recomendamos leer: Colombia vs Suiza, en vivo: siga el minuto a minuto de los octavos del Mundial 2026

La respuesta de la Albiceleste llegó pocos minutos después, cuando el árbitro sancionó un penalti por una entrada tardía de Hassan sobre Tagliafico, luego de un pase filtrado de Enzo Fernández. Sin embargo, Lionel Messi no logró convertir desde los once metros, ya que Shobeir adivinó el cobro y mantuvo la ventaja para los africanos.

Antes del descanso, Argentina insistió con varias llegadas de Julián Álvarez, Macallister y el propio Messi, quien incluso estrelló un tiro libre en el palo. No obstante, el arquero egipcio se convirtió en la gran figura del primer tiempo con varias intervenciones decisivas.

Resumen del partido

El VAR anuló un gol y desató la mayor polémica

En la segunda parte, el protagonista fue el árbitro y el VAR por una de las acciones más discutidas del partido. Egipto parecía ampliar la diferencia con un espectacular contragolpe culminado por Ziko, pero el tanto fue invalidado tras la revisión del VAR.

El árbitro consideró que, en el inicio de la jugada, hubo un pisotón sobre Lisandro Martínez, infracción que anuló toda la acción ofensiva de los egipcios. La decisión provocó el reclamo de los jugadores africanos, ya que el gol había llegado después de una larga conducción y una brillante transición ofensiva.

La controversia no terminó allí. Apenas unos minutos después, Egipto volvió a golpear al contragolpe y, esta vez sí, Ziko consiguió el 2-0, dejando nuevamente en silencio a los argentinos.

La reacción de un campeón

Cuando el panorama parecía sentenciado, Argentina encontró respuestas. A los 79 minutos apareció Cristian “Cuti” Romero, quien descontó de cabeza para devolver la esperanza. Tras la revisión del VAR, el central argentino estaba habilitado por lo mínimo.

El empate llegó cinco minutos después gracias a Lionel Messi, que finalmente pudo vencer a Shobeir tras haber fallado el penalti y estrellado un balón en el poste durante el encuentro.

Le podría interesar: Pedersen se quedó con la cuarta etapa del Tour de Francia y le da un revolcón a la general

Con Egipto afectado anímicamente, la Albiceleste mantuvo la presión hasta el tiempo de adición. En el minuto 92, un extraordinario centro de Lautaro Martínez encontró la cabeza de Enzo Fernández, quien firmó el gol de la remontada para desatar la celebración argentina.

La repetición mostró dos jugadas en el área de Argentina que no fueron consideradas por el juez central. Una en la que Mo Salah cayó tras disputar un balón con Julián Álvarez. No hubo revisión.

Más tensión en el tiempo añadido

Los últimos minutos también estuvieron rodeados de incidentes. El árbitro mostró tarjetas amarillas a Shobeir y Fathy, mientras que el banquillo de Egipto protagonizó fuertes protestas que terminaron con dos expulsiones fuera del terreno de juego.

Argentina administró la ventaja durante el extenso tiempo añadido hasta el pitazo final, cerrando un partido que combinó emociones, polémicas arbitrales y una remontada construida en los instantes decisivos, después de estar contra las cuerdas frente a una selección egipcia que estuvo muy cerca de firmar una actuación histórica.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador