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EN VIVO: Francia empata 0-0 con Paraguay en los octavos del Mundial 2026

Francia parte como amplia favorita contra la selección de Gustavo Alfaro, gran revelación del Mundial 2026, que buscará otra hazaña tras eliminar a Alemania.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
04 de julio de 2026 - 10:01 p. m.
Francia parte como amplia favorita contra la selección de Gustavo Alfaro, gran revelación del Mundial 2026, que buscará otra hazaña tras eliminar a Alemania.
Francia parte como amplia favorita contra la selección de Gustavo Alfaro, gran revelación del Mundial 2026, que buscará otra hazaña tras eliminar a Alemania.
Foto: EFE - SARAH YENESEL
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Francia y Paraguay abren este sábado una de las llaves más atractivas de los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 4:00 p. m. (hora de Colombia), la gran favorita al título buscará confirmar su condición de candidata tras una campaña impecable, en la que terminó como líder de su grupo y goleó 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.

Del otro lado estará Paraguay, que llega impulsado por la confianza de haber protagonizado una de las mayores sorpresas del campeonato. La Albirroja eliminó a Alemania en la tanda de penales y afronta este desafío con un envión anímico importante, aunque tendrá enfrente al equipo que muchos consideran el principal aspirante a levantar la Copa del Mundo.

Siga acá el minuto a minuto de Francia vs. Paraguay

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Termina el primer tiempo

45’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Finaliza la primera parte. Paraguay firmó un primer tiempo casi perfecto desde lo táctico. Neutralizó el dominio de Francia con un bloque sólido, un juego muy físico y constantes interrupciones que impidieron a los europeos generar peligro real. Mientras Julio Enciso luchó prácticamente solo en ataque, Francia terminó con un 81 % de posesión, pero apenas un remate a puerta.

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Las mañas de Paraguay

40’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Paraguay está llevando el partido al terreno que más le conviene. Corta constantemente el ritmo con faltas, fricciona cada disputa y no duda en provocar pequeños encontronazos para enfriar el juego cuando Francia intenta acelerar. El conjunto francés ha empezado a caer en esa dinámica y, sin encontrar espacios ni continuidad, ve cómo el plan defensivo paraguayo sigue dando resultado.

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Primer remate al arco

35’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Francia tuvo que esperar hasta el minuto 35 para registrar su primer remate entre los tres palos. Jules Koundé aprovechó un rebote en la frontal del área y, sin dejar caer el balón, conectó un potente disparo de volea que fue bien controlado por Orlando Gill, atento para mantener el empate sin goles.

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Paraguay con mucho sacrificio

30’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Se llega a la media hora de partido con un desarrollo cada vez más repetitivo. Francia monopoliza la posesión, mueve el balón de un lado a otro y busca con paciencia un espacio, pero todavía no encuentra una ocasión realmente clara de gol. Paraguay, por su parte, sigue firme en defensa, mantiene un bloque compacto y neutraliza los intentos del conjunto francés.

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Jornada larga para los defensores paraguayos

20’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Francia domina la posesión, mueve el balón con paciencia y controla el ritmo del partido, pero todavía no logra romper el orden defensivo de Paraguay. Los guaraníes resisten con un bloque compacto, apenas han concedido un par de aproximaciones por los costados y, aunque casi no pisan el área rival, mantienen el empate sin mayores sobresaltos.

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Francia tiene control total

10’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Julio Enciso está muy aislado en ataque. Cada vez que recibe el balón, tiene hasta tres defensores franceses encima desde la mitad de la cancha, lo que dificulta cualquier intento de progresión de Paraguay. Mientras tanto, Francia mantiene la paciencia, mueve el balón de un lado a otro y espera encontrar el espacio que le permita romper el bloque defensivo guaraní.

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Dominio de Francia

05’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Los primeros cinco minutos han transcurrido como se preveía en la antesala del partido. Francia monopoliza la posesión, controla el ritmo y juega en campo rival, mientras Paraguay resiste ordenado e intenta aprovechar algún error en la salida de los europeos. De hecho, los guaraníes presionaron desde el saque inicial, pero Francia resolvió con calidad esa situación y transformó el peligro en una rápida transición ofensiva que terminó con su primer aviso sobre el área paraguaya. Por ahora, el dominio es francés

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Comienza el partido

01’ ⏱️ PARAGUAY ⚪️⚪️⚪️ 0-0 FRANCIA 🔵🔵🔵: Ya rueda el balón en Estados Unidos. La primera posesión será para Francia.

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La titular de Francia

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Hora y dónde ver el partido

  • Lugar: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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