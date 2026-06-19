Gol Caracol lideró el rating del partido de Colombia en el Mundial: así quedó la tabla

Equipo de periodistas de Gol Caracol para la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: NICOLAS CORREDOR

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La selección de Colombia vivió su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la transmisión del Gol Caracol sigue siendo la favorita de la mayoría de los colombianos. La transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán, que dejó a la Tricolor vencedora 3-1, fue uno de los más vistos de los últimos tres mundiales.

Con un share de 72,7% (7 de cada 10 televisores sintonizaron Caracol Televisión), un rating de 23,9% y un alcance del 34%, es decir, más de 16 millones de colombianos prefirieron ver y escuchar el encuentro en el Canal Caracol, el Gol Caracol volvió a ser el gran ganador en la lucha por la atención.

Todo esto según cifras reportadas por IBOPE. Su principal enfrentado obtuvo un share de 16,9% y un rating de 5,7%. La presencia de Caracol en el ecosistema digital también logró resultados históricos en sus plataformas: Gol Caracol, Ditu, Blu Radio y sus respectivas redes sociales.

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La marca Gol Caracol, en sus diferentes ventanas, alcanzó más de 11 millones de reproducciones. Además, las cuentas oficiales en redes sociales marcaron cifras significativas alcanzando más de 63 millones de visualizaciones, siendo Facebook y TikTok las plataformas que más aportaron.

Durante la transmisión, Ditu registró su récord histórico de consumo, alcanzando 2,3 millones de reproducciones y más de 26 millones de minutos consumidos. Los usuarios conectados a Ditu durante la transmisión del partido mostraron un crecimiento de 400% frente a sus niveles habituales.

El equipo del Gol Caracol, liderado por Javier Hernández Bonnet, cuenta con 70 personas entre quienes se encuentran periodistas, camarógrafos e ingenieros. 20 cámaras, cuatro toneladas de equipos técnicos distribuidos en Estados Unidos, México y Canadá y más de 18 horas diarias de grabaciones.

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Tabla del rating de Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026

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