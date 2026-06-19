Estados Unidos 2-0 Australia: goles, resumen y mejores momentos del partido

Chris Richards y Alejandro Zendejas celebran el segundo triunfo de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - STEPHAN BRASHEAR

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Hasta ahora, es poco lo que se le puede reprochar a uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo 2026. Estados Unidos presiona alto, es preciso para pasar el balón, marca goles y es muy sólido en defensa. Hasta acá, el mejor país sede tanto por sus resultados como por el juego mostrado.

Y aunque hoy no tuvo el rival más exigente del certamen, a pesar de que venía de un triunfo ruidoso frente a Turquía, el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino demostró seriedad para ganar el partido desde el primer minuto y seguir soñando con la mejor participación de su historia.

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Estados Unidos lo resolvió rápido

Estados Unidos comenzó a hacer la tarea rápido y al minuto 10 ya estaba ganando el encuentro 1-0. Todo esto gracias a la misma fórmula que le sirvió contra la selección de Paraguay: la presión alta y la precisión en el pase.

A partir de ese momento el juego entró en un letargo que ni Australia, con la necesidad del resultado, pudo romper. Del otro lado, el anfitrión tampoco hacía mucho por el partido. Eso sí, tenía todo bajo control en defensa.

Sobre el minuto 45, el dueño de casa anotó un tanto en fuera de lugar que inicialmente fue anulado. Sin embargo, tras la revisión en el VAR el juez central dictaminó que la segunda anotación estadounidense era válida.

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Segundo tiempo sin emociones

Ya en la parte complementaria Estados Unidos pareció conformarse con el resultado y movía pocas fichas en busca de aumentar su renta de goles. Además, Australia tampoco revestía mucho peligro para la defensa norteamericana.

En el 75′, Australia dio un tímido paso hacia el frente en busca de reducir la distancia en el electrónico. Sin embargo, hasta ahí, Estados Unidos todavía se seguía sintiendo amo y señor del partido. Eso sí, eso no duraría mucho en el juego.

Sobre el 84′, el visitante dejó pasar una oportunidad inmejorable. Sin embargo, Estados Unidos contó con suerte y mantuvo su arco en cero hasta el final del partido. Con esto, Estados Unidos está en 16avos de final del Mundial 2026.

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Tabla de posiciones del grupo A: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Estados Unidos 6 2 +5 2 Australia 3 2 0 3 Turquía 0 1 -2 4 Paraguay 0 1 -3

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