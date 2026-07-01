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Mundial 2026

Harry Kane marcó doblete y se metió de lleno en la pelea por el Botín de Oro del Mundial

El delantero inglés llegó a cinco goles en el Mundial tras firmar un doblete contra RD Congo y quedó a solo un tanto de los líderes Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
01 de julio de 2026 - 06:25 p. m.
Harry Kane celebrando su gol contra RD Congo.
Harry Kane celebrando su gol contra RD Congo.
Foto: AFP - ODD ANDERSEN
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La lucha por el Botín de Oro del Mundial 2026 está más cerrada que nunca. Harry Kane fue la gran figura de Inglaterra en los dieciseisavos de final al marcar un doblete frente a República Democrática del Congo, una actuación que le permitió llegar a cinco anotaciones en el torneo y meterse de lleno en la pelea por terminar como el máximo goleador de la Copa del Mundo.

Con sus dos tantos, el capitán inglés quedó a solo un gol de los líderes de la clasificación, Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis conquistas. Kane, además, confirmó su gran momento goleador y volvió a demostrar por qué es una de las principales referencias ofensivas del campeonato.

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Kylian Mbappé y Messi, lideres del Botín de Oro del Mundial 2026

La jornada del martes también dejó otra exhibición de Kylian Mbappé. El atacante francés lideró la victoria 3-0 de Francia sobre Suecia con un doblete: el primero llegó tras una gran jugada de Ousmane Dembélé y el segundo después de una asistencia de Michael Olise. Gracias a esa actuación, el delantero alcanzó los seis goles en el Mundial 2026.

Además de igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores, Mbappé amplió su legado en la historia de los mundiales. El francés llegó a 18 goles en Copas del Mundo y alcanzó las 10 anotaciones en fases de eliminación directa, cifras que lo consolidaron entre los máximos goleadores de todos los tiempos en el torneo.

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La tabla de goleadores quedó con Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima con seis tantos, seguidos muy de cerca por Harry Kane y Erling Haaland, ambos con cinco. Detrás quedaron Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior, quienes suman cuatro anotaciones cada uno.

Los jugadores que pelean la Bota de Oro del Mundial 2026

  • Lionel Messi — 6 goles
  • Kylian Mbappé — 6 goles
  • Harry Kane — 5 goles
  • Erling Haaland — 5 goles
  • Ousmane Dembélé — 4 goles

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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