Harry Kane marcó doblete y se metió de lleno en la pelea por el Botín de Oro del Mundial

Harry Kane celebrando su gol contra RD Congo. Foto: AFP - ODD ANDERSEN

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La lucha por el Botín de Oro del Mundial 2026 está más cerrada que nunca. Harry Kane fue la gran figura de Inglaterra en los dieciseisavos de final al marcar un doblete frente a República Democrática del Congo, una actuación que le permitió llegar a cinco anotaciones en el torneo y meterse de lleno en la pelea por terminar como el máximo goleador de la Copa del Mundo.

Con sus dos tantos, el capitán inglés quedó a solo un gol de los líderes de la clasificación, Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis conquistas. Kane, además, confirmó su gran momento goleador y volvió a demostrar por qué es una de las principales referencias ofensivas del campeonato.

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Kylian Mbappé y Messi, lideres del Botín de Oro del Mundial 2026

La jornada del martes también dejó otra exhibición de Kylian Mbappé. El atacante francés lideró la victoria 3-0 de Francia sobre Suecia con un doblete: el primero llegó tras una gran jugada de Ousmane Dembélé y el segundo después de una asistencia de Michael Olise. Gracias a esa actuación, el delantero alcanzó los seis goles en el Mundial 2026.

Además de igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores, Mbappé amplió su legado en la historia de los mundiales. El francés llegó a 18 goles en Copas del Mundo y alcanzó las 10 anotaciones en fases de eliminación directa, cifras que lo consolidaron entre los máximos goleadores de todos los tiempos en el torneo.

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La tabla de goleadores quedó con Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima con seis tantos, seguidos muy de cerca por Harry Kane y Erling Haaland, ambos con cinco. Detrás quedaron Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior, quienes suman cuatro anotaciones cada uno.

Los jugadores que pelean la Bota de Oro del Mundial 2026

Lionel Messi — 6 goles

Kylian Mbappé — 6 goles

Harry Kane — 5 goles

Erling Haaland — 5 goles

Ousmane Dembélé — 4 goles

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