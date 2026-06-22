¡Histórico! Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales: video

Lionel Messi celebra el 1-0 de Argentina contra Austria y su tanto 17 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - JEFFREY MCWHORTER

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Lionel Andrés Messi Cuccittini hace historia en Norteamérica 2026. El argentino, campeón del mundo en Catar 2022, se convirtió en el goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA. Su tanto de hoy frente a Austria en la fase de grupos fue el número 17 de su carrera en la historia de los mundiales.

Messi superó las 16 dianas de Miroslav Klose (Alemania), quien en Brasil 2014 dejó atrás las 15 anotaciones de Ronaldo Nazario, quien anotó por última vez en Alemania 2006. Además de su título mundial hace cuatro años, el astro argentino sigue escribiendo su nombre en las páginas doradas del mundial.

Eso sí, tiene un perseguidor muy cercano que lo podría alcanzar e incluso superar en esta misma Copa del Mundo, el francés Kylian Mbappé. La estrella del Real Madrid tiene 14 goles en la Copa Mundial de la FIFA y esta misma tarde juega contra Irak en busca de igualar o superar a Lionel Messi.

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Messi, hombre récord, nombre histórico

Con su gol de hoy frente a Austria, Messi pone a Argentina a ganar en la segunda jornada de la fase de grupos de la zona J del Mundial 2026. Con este resultado, momentáneo, Argentina se asegura en la segunda ronda de la copa.

Habrá que esperar cómo termina el partido y si Lionel Messi puede aumentar la renta de goles históricos con miras a su disputa con Mbappé, quien seguramente tendrá una Copa del Mundo más que el argentino en su carrera.

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Goleadores históricos de los mundiales

Futbolista Goles País Mundiales 1 Lionel Messi 18 ARG 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026 2 Miroslav Klose 16 ALE 2002, 2006, 2010 y 2014 3 Ronaldo 15 BRA 1994, 1998, 2002 y 2006 4 Kylian Mbappé 14 FRA 2018, 2022 y 2026 5 Just Fontaine 13 FRA 1958 6 Pelé 12 BRA 1958, 1962, 1966 y 1970 7 Sándor Kocsis 11 HUN 1954 8 Jürgen Klinsmann 11 ALE 1990, 1994 y 1998 9 Helmut Rahn 10 ALE 1954 y 1958 10 Gary Lineker 10 ING 1986 y 1990

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