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¡Histórico! Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales: video

El astro argentino Lionel Messi llegó a 17 goles en los mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la competencia.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de junio de 2026 - 07:08 p. m.
Lionel Messi celebra el 1-0 de Argentina contra Austria y su tanto 17 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Lionel Messi celebra el 1-0 de Argentina contra Austria y su tanto 17 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: EFE - JEFFREY MCWHORTER
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Lionel Andrés Messi Cuccittini hace historia en Norteamérica 2026. El argentino, campeón del mundo en Catar 2022, se convirtió en el goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA. Su tanto de hoy frente a Austria en la fase de grupos fue el número 17 de su carrera en la historia de los mundiales.

Messi superó las 16 dianas de Miroslav Klose (Alemania), quien en Brasil 2014 dejó atrás las 15 anotaciones de Ronaldo Nazario, quien anotó por última vez en Alemania 2006. Además de su título mundial hace cuatro años, el astro argentino sigue escribiendo su nombre en las páginas doradas del mundial.

Eso sí, tiene un perseguidor muy cercano que lo podría alcanzar e incluso superar en esta misma Copa del Mundo, el francés Kylian Mbappé. La estrella del Real Madrid tiene 14 goles en la Copa Mundial de la FIFA y esta misma tarde juega contra Irak en busca de igualar o superar a Lionel Messi.

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Messi, hombre récord, nombre histórico

Con su gol de hoy frente a Austria, Messi pone a Argentina a ganar en la segunda jornada de la fase de grupos de la zona J del Mundial 2026. Con este resultado, momentáneo, Argentina se asegura en la segunda ronda de la copa.

Habrá que esperar cómo termina el partido y si Lionel Messi puede aumentar la renta de goles históricos con miras a su disputa con Mbappé, quien seguramente tendrá una Copa del Mundo más que el argentino en su carrera.

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Goleadores históricos de los mundiales

FutbolistaGolesPaísMundiales
1Lionel Messi18ARG2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026
2Miroslav Klose16ALE2002, 2006, 2010 y 2014
3Ronaldo15BRA1994, 1998, 2002 y 2006
4Kylian Mbappé14FRA2018, 2022 y 2026
5Just Fontaine13FRA1958
6Pelé12BRA1958, 1962, 1966 y 1970
7Sándor Kocsis11HUN1954
8Jürgen Klinsmann11ALE1990, 1994 y 1998
9Helmut Rahn10ALE1954 y 1958
10Gary Lineker10ING1986 y 1990

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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