Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en vivo el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo entrenando en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, este lunes 22 de junio, previo al duelo de Portugal contra la República Democrática del Congo por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

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Duelo definitivo para la Portugal de Cristiano Ronaldo. Luego del desconcertante empate a un gol contra la República Democrática del Congo, los portugueses no se pueden permitir otro tropiezo en el Mundial 2026. Ahora, el reto es Uzbekistán, que también pinta como un rival complicado.

Hablando de los debutantes en la Copa Mundial de la FIFA, estos tuvieron el partido con Colombia empatado durante cinco minutos. Sin embargo, en un parpadeo defensivo le concedieron un espacio mortal a la estrella colombiana Luis Díaz que no dudó en poner el compromiso a favor de la Tricolor.

Ahora, ambos seleccionados buscarán la victoria para reacomodarse en el grupo K y ponerle algo de presión a la selección de Colombia que, hasta ahora, lidera esta zona de la cita orbital gracias a que fue el único equipo que pudo ganar su partido de la primera jornada.

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Portugal y un debut decepcionante

A los seis minutos de su debut con República Democrática del Congo parecía que Portugal iba a ganar tranquilamente el cotejo. Sin embargo, el elenco dirigido por Roberto Martínez entró en un letargo peligroso que le cobró factura.

Justo antes de terminar el primer tiempo, en una jugada que no revestía un riesgo para la defensa lusa, Congo envió un balón al área que fue conectado por uno de sus hombres para empatar, increíblemente, el juego a un gol.

En el segundo tiempo Portugal cambió de actitud, tuvo una disposición ofensiva diferente y hasta hizo uso de sus cracks en el banco, pero ni así pudo cambiar el resultado y le tocó pasar el trago amargo de no poder ganar en el debut.

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Uzbekistán al borde de un épico debut

Pocos hubieran imaginado que Uzbekistán pudiera “dañarle el caminado” a Colombia en el primer partido, pero lo cierto es que casi lo logra. Durante 40 minutos se defendió casi a la perfección, hasta que el talento colombiano se hizo presente en el Azteca.

Ya en el segundo tiempo fue poniendo el transcurso del partido en territorio tricolor, lo cual terminó en una anotación a favor al minuto 60. No obstante, poco le duró la alegría a los uzbekos, pues apareció Luis Díaz para poner todo en orden.

Y aunque estuvieron a centímetros de igualar el compromiso e incluso de descontar en la última jugada, el seleccionado asiático abandonó Ciudad de México con la sensación de que pronto puede dar el golpe en la Copa del Mundo 2026.

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Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos

Hora : 12:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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