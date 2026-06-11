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“Si llegamos a la final y la ganamos, ‘Lucho’ podría tener un Balón de Oro”, James Rodríguez

El capitán de la selección de Colombia ilusionó al país con la posibilidad de llegar a la gran final del Mundial 2026, el próximo domingo 19 de julio.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de junio de 2026 - 03:25 p. m.
James Rodríguez marca a Mohannad Abu Taha durante el amistoso entre Colombia y Jordania de este domingo, 7 de junio de 2026, en San Diego.
James Rodríguez marca a Mohannad Abu Taha durante el amistoso entre Colombia y Jordania de este domingo, 7 de junio de 2026, en San Diego.
Foto: Getty Images via AFP - MIKE NOWAK
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“Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos”, declaró James Rodríguez justo después de aterrizar en Guadalajara con la selección de Colombia que se prepara para la séptima Copa del Mundo de su historia.

El mediocampista ofensivo de 34 años, 35 el 12 de julio de 2026, llega a su tercera Copa Mundial de la FIFA con experiencia para dar y comvidar. Su maravilloso Mundial en 2014, sus años en la élite y su caída antes de Catar 2022 lo convierten en una ficha clave para el entrenador Néstor Lorenzo.

Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa de todo el mundo y estoy feliz de estar acá. Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar", dijo James.

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James Rodríguez habló sobre Luis Díaz

El cucuteño de nacimiento también le pidió al pueblo colombiano apoyo, tal como ocurrió en la Copa América 2024. Aquel certamen, también jugado en Estados Unidos, ha sido uno de los mejores en la carrera de James Rodríguez.

Crean siempre, confíen mucho en que nosotros vamos a darlo todo para hacer las cosas bien”. Incluso, el “10″ de la selección de Colombia tuvo palabras de elogio y admiración para su compañero y estrella Luis Díaz.

“Claro que Luis Díaz puede ganar el Balón de Oro ¿Por qué no? Para mí, está en el top cinco del mundo. Lucho ha hecho una temporada única. Si llegamos a una gran final y podemos quedar campeones, ¿por qué no el Balón de Oro?”.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

La selección de Colombia debutará el miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. (hora colombiana) frente a Uzbekistán. El partido será en el emblemático Estadio Azteca en Ciudad de México, en la capital del país norteamericano.

Seis días después, 23 de junio (9:00 p.m.), el combinado patrio hará su segunda salida en la Copa del Mundo frente a República Democrática del Congo. Este duelo será en el estadio Akron de Guadalajara en Jalisco, México.

Para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026, el conjunto Tricolor saldrá por primera vez de suelo mexicano para medirse el aceite con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami en Florida, Estados Unidos, el 27 de junio, 6:30 p.m.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 2 horas
Esta "seleccion" le dio la espalda al pueblo Colombiano, por eso hoy 50 millones de seres humanos apoyamos a Usbekistan, Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Alejandro Agudelo(03675)Hace 3 horas
Pobre pendejo arribista y un periodista que no aclara que se trata de un publireportaje.
Aldemar(14308)Hace 6 horas
Ja, ja, ja! Mejor que nos cuente uno de vaqueros!
  • Alejandro Agudelo(03675)Hace 3 horas
    Nos creen pendejos.
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