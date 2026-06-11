“Si llegamos a la final y la ganamos, ‘Lucho’ podría tener un Balón de Oro”, James Rodríguez

James Rodríguez marca a Mohannad Abu Taha durante el amistoso entre Colombia y Jordania de este domingo, 7 de junio de 2026, en San Diego. Foto: Getty Images via AFP - MIKE NOWAK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos”, declaró James Rodríguez justo después de aterrizar en Guadalajara con la selección de Colombia que se prepara para la séptima Copa del Mundo de su historia.

El mediocampista ofensivo de 34 años, 35 el 12 de julio de 2026, llega a su tercera Copa Mundial de la FIFA con experiencia para dar y comvidar. Su maravilloso Mundial en 2014, sus años en la élite y su caída antes de Catar 2022 lo convierten en una ficha clave para el entrenador Néstor Lorenzo.

“Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa de todo el mundo y estoy feliz de estar acá. Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar", dijo James.

Le sugerimos: México le da la bienvenida al Mundial 2026 entre fiestas y protestas: ¿qué está pasando?

James Rodríguez habló sobre Luis Díaz

El cucuteño de nacimiento también le pidió al pueblo colombiano apoyo, tal como ocurrió en la Copa América 2024. Aquel certamen, también jugado en Estados Unidos, ha sido uno de los mejores en la carrera de James Rodríguez.

“Crean siempre, confíen mucho en que nosotros vamos a darlo todo para hacer las cosas bien”. Incluso, el “10″ de la selección de Colombia tuvo palabras de elogio y admiración para su compañero y estrella Luis Díaz.

“Claro que Luis Díaz puede ganar el Balón de Oro ¿Por qué no? Para mí, está en el top cinco del mundo. Lucho ha hecho una temporada única. Si llegamos a una gran final y podemos quedar campeones, ¿por qué no el Balón de Oro?”.

Le recomendamos: Estados Unidos vs. Paraguay: fecha, hora y dónde ver al equipo sudamericano en el Mundial

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

La selección de Colombia debutará el miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. (hora colombiana) frente a Uzbekistán. El partido será en el emblemático Estadio Azteca en Ciudad de México, en la capital del país norteamericano.

Seis días después, 23 de junio (9:00 p.m.), el combinado patrio hará su segunda salida en la Copa del Mundo frente a República Democrática del Congo. Este duelo será en el estadio Akron de Guadalajara en Jalisco, México.

Para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026, el conjunto Tricolor saldrá por primera vez de suelo mexicano para medirse el aceite con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami en Florida, Estados Unidos, el 27 de junio, 6:30 p.m.

Lea también: Boletas a USD 10 mil, hoteles que no se llenan, deudas millonarias: la otra cara del Mundial

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador