“Usted es una mujer despreciable”: Mbappé respondió a los insultos de una senadora Paraguaya

Kylian Mbappé, jugador de Francia. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica fuera de las canchas. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una serie de mensajes con contenido racista contra Kylian Mbappé, figura de Francia, desatando una ola de críticas tanto en su país como a nivel internacional.

A través de su cuenta de X, Amarilla calificó al delantero francés con expresiones ofensivas: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill (arquero de Paraguay). Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

Le puede interesar: “Recibí una llamada de Trump”: Infantino se pronunció sobre el escándalo del caso Balogun

Además, dijo: “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”.

Las declaraciones no tardaron en generar rechazo. La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, condenó los comentarios. “Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad".

El propio Mbappé respondió a través de X con un mensaje directo contra la legisladora paraguaya. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo.No representa a Paraguay, ese país que ha sudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una mujer incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, dijo Mbappé.

Le recomendamos: Donald Trump: “No sabía lo que era una tarjeta roja, cuando lo descubrí me pareció injusta”

Por último, la Federación Francesa de Fútbol también se pronunció sobre la polémica y calificó como “absolutamente abominables e inaceptables” los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé. Además, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía para que el caso sea investigado por la vía judicial.

El organismo reiteró su respaldo total a Mbappé, al resto de los jugadores de la selección francesa y a todas las víctimas de discriminación. Asimismo, reafirmó su compromiso en la lucha contra el racismo y aseguró que las declaraciones de la legisladora “deshonran a quienes las hacen y a quienes las difunden”, recordando que los futbolistas de la selección representan a Francia y que, al atacarlos, también se está insultando al país.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador