Inglaterra se estrelló con Ghana y el empate dejó a ambos equipos cerca de la próxima fase

El empate sin goles en Foxborough dejó a ambas selecciones bien posicionadas en el Grupo L y con serias opciones de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: EFE - GREG M. COOPER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Inglaterra dominó el balón, acumuló llegadas y tuvo las mejores oportunidades del partido, pero se encontró con una Ghana disciplinada y resistente que logró sostener el 0-0 hasta el pitazo final en Foxborough. Los dirigidos por Thomas Tuchel no pudieron romper el cerrojo africano y dejaron escapar dos puntos en un encuentro que terminó cargado de frustración para los europeos.

Desde el inicio, los Three Lions asumieron el protagonismo. La posesión fue abrumadoramente favorable para Inglaterra durante gran parte del compromiso y el equipo se instaló en campo rival desde los primeros minutos. Sin embargo, ese control territorial no se tradujo en ocasiones realmente claras durante la primera mitad.

Le recomendamos leer: Colombia vs. RD Congo: el historial que ilusiona en los segundos partidos de los mundiales

Declan Rice protagonizó los acercamientos más peligrosos antes del descanso. El mediocampista probó con un tiro libre que pasó cerca del arco y más adelante volvió a inquietar con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño. También Jude Bellingham, Harry Kane y Anthony Gordon intentaron generar espacios ante una defensa ghanesa que respondió con orden y sacrificio.

Ghana resistió y también tuvo su oportunidad

El planteamiento de las Black Stars fue claro: esperar, cerrar espacios y aprovechar cualquier transición. La selección africana apenas tuvo posesión durante amplios tramos del encuentro, pero logró incomodar a Inglaterra con algunas aproximaciones aisladas.

La ocasión más importante para Ghana llegó en el segundo tiempo. Tras una rápida contra, Adu tuvo la posibilidad de quedar mano a mano con Jordan Pickford para marcar el 1-0, pero no resolvió de la mejor manera y la acción terminó diluyéndose entre rebotes y una posición adelantada posterior.

Mientras tanto, Inglaterra seguía insistiendo. Madueke, Gordon y Kane participaron constantemente en ataque, aunque sin la precisión necesaria para romper la igualdad.

Asare sostuvo el empate hasta el final

Con el paso de los minutos, el conjunto inglés aumentó la presión. El arquero Benjamin Asare comenzó a convertirse en una de las figuras del compromiso, especialmente cuando evitó el gol con una gran intervención ante un remate de Bukayo Saka desde fuera del área.

La recta final fue la más intensa del encuentro. En el minuto 86, Inglaterra estuvo a centímetros de abrir el marcador. O’Reilly conectó un cabezazo a quemarropa que se estrelló en el larguero y, en la jugada siguiente, Harry Kane envió por encima del arco un remate que parecía destinado a terminar en la red.

Le podría interesar: ¿Ha pasado antes? Trump entregará la copa en la final del Mundial 2026, según Infantino

Cuando el empate parecía inevitable, llegó otra oportunidad clarísima para los ingleses. Ya en tiempo de reposición, Marc Guéhi remató dentro del área y el balón se dirigía al fondo de la portería, pero un defensor ghanés apareció sobre la línea para evitar el tanto y preservar el resultado.

Tras más de 90 minutos de dominio inglés y resistencia africana, el marcador no se movió. Inglaterra dejó escapar la victoria pese a generar las mejores ocasiones, mientras que Ghana celebró un punto de enorme valor gracias a su solidez defensiva y a la actuación decisiva de Asare bajo los tres palos.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con cuatro puntos. Croacia jugará en pocos minutos contra Panamá y buscará los tres puntos para apretar la carrera por los primeros puestos en el Grupo L.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador