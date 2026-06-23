¿Ha pasado antes? Trump entregará la copa en la final del Mundial 2026, según Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / POOL

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asistirá a la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y participará activamente en la ceremonia de premiación entregando el trofeo al equipo campeón.

“Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y, por supuesto, entregando el trofeo al ganador”, declaró Infantino a Fox News.

Hasta el momento, Trump no ha asistido a ningún partido del Mundial debido a su “apretada agenda”, según declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el torneo.

El presidente, sin embargo, ha asistido a otros eventos deportivos en junio. Se le pudo ver en uno de los partidos de las Finales de la NBA, en el que los New York Knicks fueron derrotados por los San Antonio Spurs y en un evento de la UFC en la Casa Blanca.

El anuncio ha encendido las alarmas de los directores de protocolo de la FIFA debido a los antecedentes del mandatario. Durante el verano de 2025, tras la final del Mundial de Clubes celebrada también en el MetLife Stadium, Trump subió a la tarima de campeones para entregarle el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James.

Sin embargo, en lugar de retirarse tras el acto formal, el presidente republicano decidió romper el libreto y quedarse en el centro del podio junto al plantel durante los festejos y la lluvia de confeti, desatando la confusión generalizada de figuras como Cole Palmer.

Por eso, Infantino ya adelantó que planean hacer la presentación mano a mano: “Estaremos juntos con el presidente disfrutando la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto. Estamos juntos todo el tiempo”, dijo.

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¿Puede Trump tocar la Copa del Mundo?

La respuesta corta es sí. De acuerdo con el reglamento oficial de la FIFA, el trofeo original de la Copa del Mundo solo puede ser manipulado, sostenido y levantado por un grupo sumamente selecto de personas: los futbolistas y el cuerpo técnico que acaban de consagrarse campeones mundiales, las leyendas del fútbol expresamente autorizadas por el organismo y, por derecho de protocolo diplomático, los jefes de Estado o mandatarios de las naciones.

“Es el trofeo que levanta el ganador de la Copa del Mundo. Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarlo, porque es solo para ganadores”, señaló Infantino en su momento. La regla busca evitar escándalos de intrusión como el protagonizado por el famoso chef Nusret Gökçe, conocido como “Salt Bae”, durante las celebraciones de Argentina en el Mundial de Catar 2022. En este caso, el cocinero turco tocó la copa sin autorización e incluso la besó.

Con esa duda despejada, hay que destacar que tampoco es la primera vez que un jefe de Estado hace entrega del trofeo. En la edición de 1966, la reina Isabel II le entregó la Copa del Mundo, celebrada en Inglaterra, a Bobby Moore, capitán del conjunto nacional. En España 1982, el rey Juan Carlos le entregó la Copa del Mundo al capitán de Italia, la campeona de esa edición.

Sin embargo, esta tradición de los mandatarios locales como protagonistas de la premiación es rara. Sí, en Brasil 2014 la entonces presidenta, Dilma Rousseff, también subió a la tarima principal para participar en el acto oficial y felicitar a los campeones de la Selección de Fútbol de Alemania. En una foto, se le observó sostendiendo la copa mientras la recibía el capitán alemán, Phillip Lahm, lo que generó algunas críticas. Pero es la excepción a la regla.

En 2022, el emir Tamim bin Hamad Al Thani de Catar subió a la tarima, pero fue Infantino quien entregó el trofeo al seleccionado argentino, tal y como ocurrió en 2018, cuando el presidente de la FIFA le dio el trofeo a Hugo Lloris de Francia en Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo parado justo al lado junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el croata, Kolinda Grabar-Kitarović.

En 2006, el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, le entregó la copa a Fabio Cannavaro de Italia. El presidente alemán, Horst Köhler, estuvo presente en el podio aplaudiendo. Cuatro años antes, en 2002, el primer ministro de Japón, Jun’ichirō Koizumi, estuvo en la tarima, pero tampoco tocó el galardón.

Lo más curioso del caso no es que Trump entregue el trofeo. El anuncio de la FIFA ha llamado la atención por la omisión de los otros líderes norteamericanos. A pesar de que México y Canadá comparten la localía de este torneo, ni la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ni el primer ministro canadiense Mark Carney han sido nombrados por el organismo internacional para formar parte de la entrega del trofeo.

El protagonismo absoluto otorgado a Trump marca entonces una diferencia notable frente a sus homólogos de la región, que confirma el peso estratégico que la Casa Blanca ha ejercido sobre la organización del evento. Sin embargo, hay otro caso que explicaría por qué tendría el protagonismo en la final.

En el Mundial de Corea-Japón 2002, la única experiencia previa de coorganización en la historia del torneo, el diseño del protocolo determinó que solo el primer ministro japonés subiera a la tarima de premiación en Yokohama, mientras que el mandatario surcoreano, Kim Dae-jung, presenció el acto desde el palco de honor. Esto ocurrió aunque en aquella ocasión ambas naciones compartieron la localía.

La FIFA repite así la fórmula de otorgar la máxima visibilidad política exclusivamente al líder del país que alberga el partido definitivo. Sin embargo, las quejas por la decisión, en medio de las críticas por la politización del torneo, siguen aumentando.

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