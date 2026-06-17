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EN VIVO: Inglaterra le gana 2-1 a Croacia en el Mundial 2026: vea el doblete de Harry Kane

Inglaterra y Croacia debutan en el Mundial 2026 con el duelo más atractivo del Grupo L.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de junio de 2026 - 08:45 p. m.
Inglaterra y Croacia debutan en el Mundial 2026 con el duelo más atractivo del Grupo L.
Inglaterra y Croacia debutan en el Mundial 2026 con el duelo más atractivo del Grupo L.
Foto: EFE - Mariscal
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Todo está listo en el AT&T Stadium de Dallas para uno de los partidos más llamativos de la primera fecha del Mundial 2026. Inglaterra y Croacia se enfrentan en el comienzo de la acción del último grupo en la fiesta mundialista y arranca con un duelo entre los favoritos de la zona.

Los ingleses llegan con la intención de confirmar el crecimiento mostrado en la clasificación y dar un golpe de autoridad bajo la dirección de Thomas Tuchel. Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, los Tres Leones aspiran a comenzar su camino mundialista con una victoria que respalde sus aspiraciones de título.

Del otro lado estará una Croacia acostumbrada a competir en las grandes citas. Liderada por Luka Modrić y dirigida por Zlatko Dalić, la selección balcánica confía en su experiencia, disciplina táctica y fortaleza colectiva para superar una prueba de máxima exigencia en Arlington y arrancar el torneo con el pie derecho.

Siga el minuto a minuto del partido de Inglaterra vs. Croacia

Actualización claveHace 5 horas

Gol de Inglaterra

42’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 2-1 CROACIA 🔵🔵🔵: La igualdad le duró poco a Croacia. Esta vez, de pelota quieta, Inglaterra volvió a irse adelante en el marcador tras un centro de tiro de esquina y llegó de atrás Kane para conectar de cabeza y vencer nuevamente a Livakovic.

Actualización claveHace 5 horas

Gol de Croacia

36’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 1-1 CROACIA 🔵🔵🔵: Golazo de Croacia. Peta Sucic logró quebrar la defensa inglesa por el costado derecho, ingresó al área y descargó con Martin Baturina, quien de primera, sacó un buen remate que Pickford no logró atajar.

Hace 5 horas

Croacia se adueña del balón

30’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 1-0 CROACIA 🔵🔵🔵: Ahora el balón es del equipo croata. Se instalan en el campo de Inglaterra, pero los ingleses se defienden bien y listos para la contra.

Hace 5 horas

Croacia ahora debe proponer

20’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 1-0 CROACIA 🔵🔵🔵: Los croatas ahora deben ajustar sus tácticas para buscar la igualdad en el marcador. Inglaterra ahora se siente más cómodo con el resultado a su favor y la posesión.

Actualización claveHace 5 horas

Gol de Inglaterra

12’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 1-0 CROACIA 🔵🔵🔵: Harry Kane tuvo revancha con Livakovic. En la primera oportunidad, el guardameta croata atajó el cobro del delantero; sin embargo, el VAR indicó que hubo adelantamiento. En el segundo cobro, Kane anotó y e Inglaterra se va adelante en el marcador.

Actualización claveHace 5 horas

Penal para Inglaterra

08’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 0-0 CROACIA 🔵🔵🔵: Penal claro para Inglaterra. Un balón suelto iba a ser rechazado por Modric, pero el croata no se percató de que Madueke venía por detrás y le alcanzó a puntear el balón. El ‘10′ le pegó dentro del área y el juez no dudó.

Hace 5 horas

Inglaterra se toma su tiempo con el balón

05’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 0-0 CROACIA 🔵🔵🔵: Croacia cierra las líneas de ataque después de la mitad del campo para evitar sorpresas. Inglaterra mueve el balón con paciencia en los primeros minutos.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ INGLATERRA ⚪️⚪️⚪️ 0-0 CROACIA 🔵🔵🔵: Inicia el duelo en Texas. La primera posesión es para los ingleses.

Actualización claveHace 6 horas

Alineación de Croacia

Actualización claveHace 6 horas

Formación de Inglaterra

Actualización claveHace 6 horas

Hora y dónde ver el partido

Hora: 3:00 p.m., hora de Colombia

TV: DSports, Win Sports y Paramount+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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