México vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en vivo el grupo A del Mundial 2026

Jugadores de México celebran el primer gol del partido inaugural del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, en el estadio Azteca contra Sudáfrica. Foto: EFE - José Méndez

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El anfitrión vuelve a escena. La selección mexicana tiene ilusionada a su gente con comenzar a construir una participación sin precedentes en la Copa Mundial de la FIFA, pues la emocionante victoria 2-0 frente a Sudáfrica en el compromiso inaugural de la Copa del Mundo 2026 así lo hace pensar.

Eso sí, los aztecas no podrán contar con el defensor central y capitán César Montes, quien fue expulsado frente a los sudafricanos y se perderá lo que queda de la fase de grupos. Adicionalmente, el rival de este partido representará un listón de exigencia mucho más alto que Sudáfrica.

A esta estadística es a la que se aferra México para soñar con la victoria contra Corea del Sur. Y los asiáticos se aferran a su efectiva actuación frente a la República Checa para pensar en dar el golpe en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al occidente del territorio nacional de México.

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México busca su segunda victoria en el Mundial 2026

Desde el Mundial de Rusia 2018 México no gana sus dos primeros partidos de la fase de grupos, precisamente también frente a Corea del Sur. Algo que solo ha pasado dos veces en la historia, la primera en Corea y Japón en 2002.

De allí la importancia de este duelo contra los surcoreanos en Jalisco, pues también significaría la clasificación anticipada a los 16avos de final. Un hecho que ya mejoraría lo hecho por la selección manita en la cita de Catar 2022.

Sin embargo, al frente está una selección que, al menos en el segundo tiempo de su primer partido, dio una gran imagen. Rápidos, disciplinados, como siempre han sido, pero ahora también con varios toques de fantasía.

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Corea del Sur quiere dar el golpe en Guadalajara

Aunque le tocó venir desde atrás frente a República Checa, Corea del Sur terminó ganando un partido que mereció desde el primer minuto. Fue inteligente en no perder la calma con el marcador en contra y tuvo la sutileza para decidir bien.

Mucho más en el último cuarto de cancha, donde más cuesta, pero eso es una muestra de la evolución del fútbol surcoreano. Ya con la victoria en el marcador, pudo aumentar la renta, pero no fue tan efectivo como hubiera querido.

En conclusión, Corea del Sur será un hueso duro de roer para México, no solo por su disciplina y concentración defensiva, sino por su nueva capacidad de generar juego en una baldosa, sin ser todavía este el techo de su rendimiento.

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México vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en vivo

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco

Hora : 8:00 p. m.

Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

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