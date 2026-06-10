Mundial 2026: calendario completo y dónde ver en vivo todos los partidos en Colombia

Consulte las fechas, horarios y canales de transmisión de cada encuentro de la fase de grupos del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

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La cuenta regresiva llegó a su fin. Este 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026, la edición más ambiciosa en la historia de la Copa del Mundo y la primera que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante un mes, los aficionados al fútbol tendrán la mirada puesta en Norteamérica, donde 48 selecciones competirán por el título más importante del planeta.

El partido inaugural se jugará en territorio mexicano y marcará el inicio de un torneo sin precedentes, no solo por el número de equipos participantes, sino también por la cantidad de encuentros programados. En total serán 104 partidos los que conformarán una Copa del Mundo que promete emociones desde la fase de grupos hasta la gran final.

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Las principales estrellas del fútbol internacional serán protagonistas de la cita mundialista. Nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Luis Díaz encabezan una lista de figuras que buscarán dejar su huella en un campeonato que reunirá a varias generaciones de talento y a millones de aficionados alrededor del mundo.

Para los seguidores del fútbol en Colombia, además, el Mundial contará con una amplia oferta de transmisión a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Con una programación diaria cargada de partidos y horarios variados, conocer dónde ver cada encuentro será clave para no perder detalle de una de las competiciones deportivas más esperadas del año.

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Para esta edición, además de las señales de Caracol Televisión, RCN y DirecTV Sports, también se podrán ver partidos a través de ESPN, Disney+ y Win Sports.

Calendario completo de horarios y dónde ver cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

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