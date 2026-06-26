La confesión de Roberto Martínez antes de enfrentar a Colombia que sorprendió en la previa

El seleccionador portugués reveló que planificó el partido contra la Tricolor desde marzo para adaptarse al clima, el césped y las características del rival. También afirmó que Colombia es “un reto muy completo”. Foto: EFE - SAM WASSON

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El partido entre Colombia y Portugal no empezó a jugarse con el pitazo inicial. Para Roberto Martínez, el duelo que definirá al líder del Grupo K del Mundial 2026 comenzó a prepararse hace varios meses, mucho antes del debut de ambas selecciones en el torneo. El entrenador de la selección portuguesa aseguró que el encuentro frente a la Tricolor fue planificado con antelación debido a la exigencia del rival y a las condiciones particulares que rodean el compromiso en Miami.

En la conferencia de prensa previa al partido, el técnico español explicó que la preparación no se limitó a los días posteriores al segundo encuentro de la fase de grupos, sino que fue parte de una estrategia diseñada desde antes del inicio del campeonato.

“La preparación para este partido contra Colombia comenzó en marzo, con lo que hicimos en México. Ya hemos tenido 13 sesiones de entrenamiento en Miami para adaptarnos al clima. El plan antes del Mundial era quedarnos en Miami para preparar el partido contra Colombia, porque los partidos en Houston, en un estadio cubierto con un tipo de césped diferente, requerían una preparación distinta, y eso fue lo que hicimos para el partido de mañana. Los jugadores están preparados para el aspecto físico y para este césped, que es diferente al que usamos en Europa. Si hubo un partido para el que tuvimos tiempo de prepararnos, fue este. Estoy muy contento con todas las condiciones. No empezamos a prepararnos para este partido después del segundo juego de este Mundial; fue al contrario”, manifestó.

El ambiente en Miami, otro desafío para Portugal

Martínez también anticipó que Portugal se encontrará con un escenario favorable para la selección de Colombia en las tribunas del Hard Rock Stadium, donde espera una amplia presencia de aficionados colombianos.

“Probablemente es el primer partido en este Mundial que jugamos fuera de casa. En Miami hay una afición muy grande de colombianos. Es un buen desafío para nosotros poder sentir que podemos controlar el juego, ser nosotros mismos en ese ambiente y controlar las emociones”, afirmó.

Roberto Martínez llenó de elogios a Colombia

El seleccionador portugués destacó el trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor y aseguró que el equipo colombiano se distingue más por su identidad colectiva que por los nombres propios.

“Colombia es un equipo que trabaja mucho. El técnico Néstor Lorenzo ya lleva más de 40 partidos y tiene una continuidad y claridad de ideas, no es qué jugador juega, es más la idea de juego. Es un equipo que juega con posesión de pelota porque tiene a jugadores como James, Quintero, Jhon Arias, que pueden utilizarse en zonas centrales. Es uno de los mejores equipos en la transición con Luis Díaz, y después la finalización con Luis Suárez; pero hay otros jugadores que pueden hacer eso”, señaló.

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En ese mismo sentido, agregó que cualquier cambio en la alineación colombiana no modificaría el funcionamiento del equipo.

“Hablar de Colombia es hablar de una idea, una estructura táctica muy bien trabajada por el entrenador y no tanto de si juega Suárez o no. Dentro de un torneo así es importante gestionar el aspecto físico de los jugadores, por lo que no será una sorpresa si alguno de los que fueron titulares en los dos primeros partidos no juega, pero eso no cambia la idea y potencial de este equipo”, comentó.

“Entrenan como si fueran un club”

Martínez fue aún más allá al describir el trabajo que realiza Lorenzo con la selección de Colombia y aseguró que es un modelo de preparación para un combinado nacional.

“La selección de Colombia representa un reto muy completo para nosotros. Tienen jugadores muy buenos en cuanto a juego entre líneas, que no necesitan el balón para hacer daño. Tienen jugadores como Luis Suárez, Luis Díaz y dos de los laterales más ofensivos del torneo. Todo esto demuestra que el entrenador trabaja con este grupo como si fuera un club. Son un gran ejemplo de cómo se debe entrenar a una selección nacional en una competición como la Copa del Mundo”, expresó.

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Además, resaltó que uno de los principales retos será igualar la intensidad con la que compite el conjunto colombiano.

“Es importante estar preparados porque creo que una de las fortalezas de Colombia son sus duelos y su competitividad. Tenemos que competir en ese aspecto sin perder la emoción. Nos enfocamos en lo que podemos controlar. El desafío colombiano también nos ayudará a prepararnos para ese aspecto del juego”, indicó.

Hasta las entradas las compró con anticipación

El entrenador portugués reveló que la expectativa por este compromiso era tan alta que incluso tuvo que asegurar las boletas para su familia varios meses antes del Mundial.

“Tuve que comprar las entradas para mi familia en noviembre. Era consciente de la dificultad para conseguir las entradas”, contó.

Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (hora colombiana) en el Hard Rock Stadium de Miami. El vencedor terminará como líder del Grupo K y avanzará a los dieciseisavos de final en el primer lugar de la zona, mientras que el empate favorece a la selección de Colombia, que llega a la última jornada con dos puntos de ventaja sobre el conjunto portugués.

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