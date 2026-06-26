Néstor Lorenzo: “Creemos que nos conviene y trataremos de terminar primeros”

Néstor Lorenzo destacó el poderío de Portugal, confirmó que Colombia buscará quedarse con el primer lugar del Grupo K y habló sobre posibles cambios. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La selección de Colombia tendrá este sábado su prueba más exigente en la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque el equipo nacional ya aseguró su clasificación, el duelo contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami definirá al líder del Grupo K, una posición que será determinante para conocer el camino a la final a partir de los dieciseisavos de final. En la previa, el técnico Néstor Lorenzo dejó claro que su equipo saldrá a competir por la victoria y reconoció el nivel del seleccionado europeo.

El entrenador argentino no ocultó el respeto que siente por el rival y destacó el trabajo que ha realizado Portugal durante los últimos años.

“Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En el Mundial no hay que dejar nada al azar. Desde que salieron los rivales en el sorteo empezamos a analizar, vimos sus juegos preparatorios. Portugal es un equipo consolidado a diferencia de los otros dos. Esperamos un gran partido”.

Lorenzo ve el duelo como un partido de otra fase

Para el seleccionador colombiano, el compromiso tiene características propias de una instancia definitiva del campeonato, pese a que todavía corresponde a la fase de grupos.

“Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”.

Sobre la manera en la que Colombia afrontará el encuentro, Lorenzo aseguró que no cambiará la esencia de su equipo, aunque reconoció que será necesario tomar precauciones frente a las fortalezas del conjunto portugués.

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“Trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite de fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato”.

Además, dejó claro que dentro del grupo existe el objetivo de quedarse con el primer lugar. “Todos lo pensamos; así como ustedes, nosotros también lo tenemos en cuenta. Creemos que nos conviene y trataremos de terminar primeros”.

¿Habrá cambios en la formación?

El entrenador también habló sobre las posibles modificaciones para enfrentar a Portugal. Entre ellas, se refirió a la opción de incluir a Jhon Córdoba en el frente de ataque.

“Jhon tiene una característica diferente a Luis (Suárez) y a Cucho (Hernández). Cualquiera se puede adaptar a este tipo de partido. Portugal no es un equipo con alguna debilidad, es muy fuerte en todas sus líneas. Buscaremos la mejor opción tanto en lo físico como en lo táctico”.

Respecto a la alineación, anticipó que no habrá una revolución en el equipo.

“No muchos cambios, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyectan las fases posteriores. Los jugadores están bien. Las posibilidades están para todos, todos están disponibles para jugar. Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido. La carga de Lucho Díaz es normal, viene acostumbrado, jugó y compitió mucho, él se recupera rápido; por supuesto lo tenemos en cuenta y vamos evaluando”.

La preocupación por las amarillas y los elogios para Lucho Díaz

Lorenzo también se refirió a los futbolistas que llegan condicionados por acumulación de tarjetas y cuestionó las decisiones arbitrales del último compromiso.

“Las amarillas preocupan; fueron exageradas por parte del árbitro italiano. RD Congo hizo más faltas que nosotros y recibió menos amarillas. Pero no quiero condicionarme para un partido como este por las amarillas; hay que estar a la altura de jugar. Se tendrá en cuenta el rendimiento físico, el cansancio; tuvimos poco tiempo. Falta el entrenamiento de hoy, que en realidad es el primero para los que jugaron el martes. Esperemos llegar bien”.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia fue cuando habló sobre el presente de Luis Díaz, a quien considera un referente de la selección de Colombia.

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“Lucho Díaz ya es un líder en Colombia, no solo con su juego, sino también con su personalidad, humildad, entrega y ejemplo que nos da cada día. Estamos contentos, ojalá siga creciendo. Ojalá este Mundial catapulte a muchos jugadores a la élite del mundo para tener ese nivel que vemos en otras selecciones, que vienen como candidatas por el juego y la calidad de sus jugadores. Catapultar a los jugadores a los mejores clubes es otro objetivo nuestro”.

También dedicó palabras de reconocimiento para Daniel Muñoz.

“Es un jugador que tiene mucho trayecto por banda, sorprende bien, puede llegar por fuera y por dentro. Es un lateral moderno, al estilo de los mejores del mundo. Gracias a Dios juega para Colombia”.

El cuidado con Cristiano y la ilusión de hacer historia

Consultado sobre el peligro que representa Cristiano Ronaldo, Lorenzo dejó claro que la atención no estará enfocada únicamente en el histórico delantero.

“Hay que tener cuidado con Cristiano y con todos. No podemos descuidar dos o tres por un jugador, hay que tener especial atención en todos los jugadores, todos son peligrosos”.

Finalmente, el técnico reiteró que el objetivo de Colombia no se limita a superar la fase de grupos y recordó cuál ha sido la meta desde que asumió el cargo.

“Cuando me contrataron me pidieron clasificar. Vamos por más. Dios quiera que lleguemos a lo más alto y que dejemos a Colombia bien arriba. Trabajamos para ello”.

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