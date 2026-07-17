La FIFA lleva el sello de la NBA al fútbol: este será el anillo para el campeón del Mundial

Además del trofeo y las tradicionales medallas de oro, la selección que gane la final entre España y Argentina recibirá por primera vez un exclusivo anillo de campeón, inspirado en una de las tradiciones más emblemáticas del deporte estadounidense. Foto: Recuperado de X

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El Mundial de 2026 no solo marcará un antes y un después por haberse disputado en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, sino también por la incorporación de elementos tradicionales del deporte estadounidense. Después de implementar un formato con cuatro tiempos y un show de medio tiempo en la final, la FIFA confirmó otro cambio inédito.

La selección campeona recibirá anillos personalizados, una distinción nunca antes vista en la historia de las competiciones organizadas por el organismo.

La decisión representa un guiño a una de las costumbres más emblemáticas de ligas como la NBA, la NFL, la NHL y las Grandes Ligas de béisbol, donde los anillos de campeón son considerados uno de los mayores símbolos de éxito deportivo. En esta ocasión, el ganador de la final entre España y Argentina, que se disputará en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, levantará la Copa del Mundo y también estrenará este nuevo reconocimiento.

Una tradición estadounidense llega al fútbol

La FIFA anunció que, además del trofeo y las tradicionales medallas de oro, por primera vez entregará anillos de campeón personalizados al equipo vencedor del Mundial.

Según explicó la entidad, se fabricaron 2.026 anillos, en homenaje a la edición 2026 de la Copa del Mundo. Cada uno estará numerado de forma individual y contará con un certificado de autenticidad.

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De ese total, 30 unidades serán destinadas exclusivamente a los integrantes de la selección campeona, mientras que las 1.996 restantes serán comercializadas por la FIFA. Hasta el momento, el organismo no ha revelado el precio oficial de venta.

Así serán los anillos del campeón

El diseño del anillo permaneció en reserva hasta los días previos a la final. En una de sus caras llevará el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra será personalizada con la identidad de la selección ganadora, ya sea España o Argentina.

Tras el pitazo final, el capitán y el director técnico del campeón recibirán anillos provisionales para conmemorar el título. Posteriormente, los 30 anillos definitivos serán elaborados a la medida de cada integrante del plantel antes de su entrega oficial.

Una pieza exclusiva y de alto valor

Aunque la FIFA no ha confirmado los materiales utilizados, las imágenes difundidas muestran un diseño que aparenta estar elaborado en oro amarillo, posiblemente entre 14 y 18 quilates, acompañado por diversas piedras preciosas.

De acuerdo con la información conocida, estas gemas aumentarían considerablemente el valor de cada pieza. La estimación sitúa cada anillo en cerca de 130.000 euros, una cifra similar a la de los anillos que reciben los campeones de la NBA.

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Su carácter limitado también incrementa su exclusividad. Solo existirán 2.026 ejemplares y, si esta iniciativa no continúa en futuros Mundiales, los anillos de la Copa del Mundo de 2026 podrían convertirse en piezas únicas dentro de la historia del fútbol.

España y Argentina, por un premio histórico

La final tendrá un incentivo adicional para los dos finalistas. Argentina llegó con puntaje perfecto en la fase de grupos tras superar a Argelia, Austria y Jordania, y luego avanzó con triunfos sobre Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Por su parte, España comenzó con un empate frente a Cabo Verde y después derrotó a Arabia Saudita y Uruguay antes de eliminar a Austria, Portugal, Bélgica y Francia para instalarse en la definición.

Además del título mundial, la selección que conquiste la final será la primera en la historia de la FIFA en recibir un exclusivo anillo de campeón, una tradición tomada del deporte estadounidense que ahora también formará parte del mayor torneo del fútbol.

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