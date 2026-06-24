La razón por la que Bellingham evitó la roja en Inglaterra vs. Ghana pese a taparse la boca

Una imagen del mediocampista inglés durante el empate entre Inglaterra y Ghana reabrió el debate sobre una de las reglas más comentadas del Mundial 2026. Foto: EFE - GREG M. COOPER

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Una imagen de Jude Bellingham durante el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en el Mundial de 2026 generó dudas entre aficionados y analistas. El mediocampista inglés fue captado cubriéndose la boca mientras conversaba con el delantero ghanés Jordan Ayew, una acción que recordó de inmediato el caso de Miguel Almirón, quien días antes había sido expulsado precisamente por realizar un gesto similar.

La comparación llevó a muchos a preguntarse por qué el jugador del Real Madrid permaneció en el campo, mientras que el atacante paraguayo recibió tarjeta roja. Sin embargo, la explicación está en los detalles de una norma que FIFA estrenó para esta Copa del Mundo y que no castiga automáticamente el hecho de taparse la boca al hablar.

La clave está en el contexto

La reglamentación establece que los árbitros pueden mostrar tarjeta roja cuando un futbolista se cubre la boca durante una situación de confrontación. El objetivo de la medida es evitar que los jugadores oculten posibles insultos, expresiones abusivas o comentarios discriminatorios a los oficiales del partido y a las cámaras de televisión.

No obstante, FIFA también ha dejado claro que el gesto sigue siendo permitido en conversaciones normales. Durante años, los futbolistas han recurrido a esta práctica para proteger indicaciones tácticas o intercambios privados dentro del terreno de juego.

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Por esa razón, los árbitros tienen la instrucción de analizar el contexto antes de tomar una decisión disciplinaria. En el caso de Bellingham y Ayew, las imágenes mostraron una conversación aparentemente tranquila y sin señales de agresividad o enfrentamiento. Al no existir una confrontación, la acción no alcanzó el criterio necesario para una expulsión.

El antecedente de Miguel Almirón

La confusión surgió porque la imagen protagonizada por Bellingham fue muy similar a la que involucró a Miguel Almirón durante el partido entre Paraguay y Turquía.

En ese encuentro se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos tras una falta sobre el paraguayo Isidro Pitta. Aunque Almirón no participó directamente en los empujones y reclamos, sí fue visto cubriéndose la boca mientras hablaba con el defensor turco Mert Muldur en medio de la tensión.

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El propio Muldur llamó la atención de los asistentes arbitrales sobre la situación. Posteriormente, el VAR revisó las imágenes y recomendó la expulsión del futbolista paraguayo, que se convirtió en el primer jugador en la historia en recibir una tarjeta roja por esta infracción.

La sanción dejó a Paraguay con diez jugadores durante gran parte del compromiso, aunque el equipo logró conservar la ventaja y quedarse con una victoria por 1-0. Además, Almirón recibió una suspensión de un partido y quedó fuera del último encuentro de la fase de grupos frente a Australia.

Una norma creada para combatir conductas abusivas

La nueva disposición fue impulsada por FIFA tras un episodio ocurrido en febrero durante un partido entre Benfica y Real Madrid. En aquella ocasión, el futbolista Gianluca Prestianni fue posteriormente sancionado por conducta homofóbica contra Vinicius Junior.

A raíz de ese antecedente, el organismo decidió introducir una medida que desincentivara cualquier intento de ocultar expresiones ofensivas o discriminatorias dentro de la cancha.

Según la interpretación oficial de FIFA, los jugadores pueden seguir cubriéndose la boca cuando mantienen conversaciones normales. La expulsión solo debe considerarse cuando el gesto ocurre dentro de un contexto de confrontación.

Por eso, aunque las imágenes de Bellingham y Almirón parecían similares a simple vista, los árbitros entendieron que se trataba de situaciones completamente diferentes. Mientras el paraguayo realizó la acción en medio de una discusión colectiva entre futbolistas, el inglés sostuvo un intercambio considerado amistoso, motivo por el cual no recibió ninguna sanción.

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